W skrócie W sondażu Instytutu Badań Pollster 88 proc. respondentów opowiedziało się za zmianą na stanowisku prezesa PiS.

Według wcześniejszego badania największe szanse na objęcie funkcji prezesa PiS może mieć Mateusz Morawiecki, którego wskazało 34,4 proc. badanych w sondażu United Surveys.

W ostatnich dniach Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu z powodu infekcji. Według informacji przekazanych przez m.in. Przemysława Czarnka jego stan zdrowia się poprawia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sondaż zrealizował Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" w dniach 26 i 27 stycznia na próbie 1010 dorosłych Polaków. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview).

W sondażu zadano respondentom pytanie, czy Jarosław Kaczyński powinien oddać władzę w PiS młodszym politykom. Według wyników, które przedstawił "SE", 88 proc. ankietowanych jest za zmianą na stanowisku prezesa partii. Przeciwnego zdania było natomiast 12 proc. badanych.

Kto zamiast Jarosława Kaczyńskiego? Polacy wskazali faworyta na fotel prezesa PiS

Dodajmy, że w PiS wciąż dochodzi do tarć między tzw. maślarzami a "harcerzami". Ci pierwsi stoją w opozycji do działań byłego premiera i publicznie krytykują część posunięć jego rządu z lat 2017-2023. Chodzi m.in. o politykę rzekomej uległości wobec Unii Europejskiej.

W skład frakcji "maślarzy" wchodzą m.in. Jacek Sasin, Patryk Jaki i Przemysław Czarnek. Z kolei stronnikami Morawieckiego są jego bliscy współpracownicy z czasu rządu Zjednoczonej Prawicy: Michał Dworczyk, Waldemar Buda czy Piotr Müller.

Odejście z partii Jarosława Kaczyńskiego wiązałoby się oczywiście z wyborem nowego lidera partii, a tym samym z zaciętą walką o tę funkcję. Ze styczniowego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynikało, że największe szanse na przejęcie funkcji prezesa PiS ma właśnie wspomniany Mateusz Morawiecki. Byłego szefa rządu wskazało bowiem 34,4 proc. badanych.

Sondaż. Patryk Jaki bez szans na fotel lidera PiS

Na kolejnych miejscach w tamtym badaniu znaleźli się byli ministrowie: Przemysław Czarnek, który otrzymał 16,3 proc. oraz Mariusz Błaszczak, który uzyskał 5,6 proc. Tuż za podium uplasował się prezydent Andrzej Duda z wynikiem 4,5 proc., a dalej Tobiasz Bocheński - 2,7 proc. i Dominik Tarczyński - 2,4 proc.

Jacek Sasin uzyskał 0,6 proc., a była premier Beata Szydło - 0,1 proc. Natomiast Patryk Jaki nie został wskazany przez żadnego respondenta. Duża część badanych nie potrafiła wskazać ponadto wskazać swojego faworyta. Opcję "Nie wiem/Trudno powiedzieć" wybrało bowiem 31,1 proc. respondentów.

Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Winna okazała się infekcja

Przypomnijmy, iż obecnie Jarosław Kaczyński zmaga się z problemami zdrowotnymi. Prezes PiS trafił w zeszłym tygodniu do szpitala, co potwierdził rzecznik partii Rafał Bochenek. Przekazał wówczas, że lidera ugrupowania dopadła infekcja.

Według doniesień "Faktu" i "Super Expressu" Jarosław Kaczyński miał trafić do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc. We wtorek Przemysław Czarnek ogłosił jednak na antenie radia RMF FM, że polityk powoli wraca do zdrowia. - Mam doskonałe informacje na temat stanu zdrowia pana prezesa. Wiem, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Infekcja będzie wyleczona pewnie w tym tygodniu - mówił.

Były minister edukacji dodał ponadto, że nie dzwonił do Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ "starał się mu nie przeszkadzać". Z prezesem PiS miał się natomiast kontaktować prezydent Karol Nawrocki, który podczas rozmowy telefonicznej pytał chorego o samopoczucie i życzył mu powrotu do zdrowia.

Gawkowski w "Gościu Wydarzeń" o Czarzastym: Bardziej ma się z czego tłumaczyć pan prezydent Polsat News