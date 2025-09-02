W skrócie 51 proc. Polaków popiera wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, według badania Komisji Europejskiej.

Poparcie dla rozszerzenia UE w Polsce jest wyższe niż średnia unijna, zwłaszcza w przypadku Mołdawii, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii Północnej.

Najwięksi entuzjaści akcesji Ukrainy to mieszkańcy krajów nordyckich i bałtyckich, z poparciem sięgającym nawet 91 proc. w Szwecji.

Najwięcej przeciwników rozszerzenia UE spotyka się w Czechach, na Węgrzech, w Austrii, Francji i Niemczech.

Przeprowadzone przez Komisję Europejską badanie pokazało, że przeważająca większość Polaków (70 proc.) popiera dołączenie do UE kolejnych państw. 23 proc. rodaków jest przeciwnych rozszerzeniu Wspólnoty, zdania na ten temat nie ma 7 proc. z nich.

Warto zauważyć, że poparcie w Polsce jest wyższe niż średnia dla całej UE (56 proc.). Średnio w całej UE odsetek przeciwników wynosi 38 proc., a 6 proc. nie wie, jak odpowiedzieć na to pytanie.

Największymi przeciwnikami dołączenia do Wspólnoty przez inne kraje są Czesi (53 proc.), Austriacy (50 proc.), Francuzi (48 proc.), Niemcy (47 proc.) oraz Belgowie i Włosi (po 43 proc.).

Rozszerzenie UE. Nowy sondaż, 51 proc. Polaków popiera akcesję Ukrainy

Ankietowanych zapytano także o ich stosunek do dołączenia do UE poszczególnych krajów mających status kandydatów. Poparcie wśród Polaków jest większe od lub równe średniej unijnej. Np. wejście Mołdawii do Wspólnoty popiera 52 proc. rodaków, podczas gdy w całej UE odsetek ten wynosi 48 proc.

Co drugi Polak (50 proc.) chce, by do Wspólnoty dołączyły Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia Północna, co daje wynik wyższy o dwa punkty procentowe od średniej unijnej (48 proc.).

Wyjątkiem jest Ukraina - jej wejście do UE popiera 51 proc. Polaków, podczas gdy w całej Unii odsetek ten wynosi 52 proc. Większy o jeden punkt procentowy (42 proc.) jest w Polsce odsetek przeciwników wejścia Ukrainy do UE; średnia dla Wspólnoty wynosi 41 proc.

Chcą wejścia Ukrainy do UE. Nowe dane z państw nordyckich i bałtyckich

Wejście Ukrainy do UE popiera znacząca większość obywateli państw nordyckich i bałtyckich. Jest za tym 91 proc. Szwedów, 81 proc. Duńczyków i Finów, 72 proc. Litwinów, 64 proc. Łotyszy i 61 proc. Estończyków.

Dążenia Ukrainy do dołączenia do Wspólnoty popiera także ponadprzeciętnie dużo Irlandczyków i Hiszpanów (67 proc.). Najwięcej przeciwników akcesji Ukrainy jest na Węgrzech i w Czechach (po 64 proc.).

