W skrócie Według najnowszego sondażu IBRiS 56,4 proc. Polaków nie widzi podstaw do ustąpienia Włodzimierza Czarzastego z funkcji marszałka Sejmu.

40,4 proc. respondentów popiera rezygnację Czarzastego, a 3,2 proc. nie ma zdania.

Ambasador USA Tom Rose zerwał kontakty z Czarzastym w związku z m.in. sporem o Pokojową Nagrodę Nobla dla Donalda Trumpa.

"Czy Pana/i zdaniem, w związku z ostatnim sporem dyplomatycznym z ambasadorem USA, Włodzimierz Czarzasty powinien ustąpić z funkcji marszałka Sejmu?" - tak brzmiało pytanie, które usłyszeli respondenci w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Z badania wynika, że w większość Polaków, bo 56,4 proc., nie widzi podstaw do rezygnacji obecnego marszałka Sejmu. Na ten wynik składa się 15,2 proc. odpowiedzi "raczej nie" oraz 41,2 proc. "zdecydowanie nie".

Sondaż. Czarzasty do dymisji? Znamy wyniki

Przeciwnego zdania jest natomiast 40,4 proc. respondentów - 15,7 proc. z nich wybrało bowiem odpowiedź "raczej tak", a 24,7 proc. "zdecydowanie tak".

Ponadto 3,2 proc. przebadanych Polaków stwierdziło, że nie ma wyrobionego zdania w tym temacie.

Wyniki sondażu podzielono także na grupy wyborców poszczególnych części polskiego parlamentu. Dzięki temu wiemy, że 87 proc. wyborców obecnej koalicji rządzącej jest przeciwko ustąpieniu Włodzimierza Czarzastego z fotela marszałka. Przeciwne zdanie wyraziło natomiast 12 proc., a opcję "trudno powiedzieć" wybrał jeden proc. badanych.

W przypadku dzisiejszej opozycji, w której skład wchodzi PiS i Konfederacja, 64 proc. wyborców jest za zmianą marszałka Sejmu. Przeciw było natomiast 33 proc., a 3 proc. stwierdziło, że nie ma jasnej opinii na ten temat.

Ponadto w przypadku wyborców, którzy nie opowiadają się po żadnej stronie politycznej barykady, dominuje opinia, iż Czarzasty nie powinien rezygnować - tak odpowiedziało 54 proc. badanych. Za zmianą marszałka było natomiast 39 proc., a 7 proc. odpowiedziało "trudno powiedzieć".

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 13-15 lutego 2026 r. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Spór marszałka Sejmu z ambasadorem USA

Przypomnijmy, że burza wokół marszałka Sejmu rozpoczęła się po decyzji ambasadora USA o zerwaniu wszelkich kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym. Dyplomata uzasadniał swoją decyzję m.in. odmową poparcia przez marszałka wniosku o przyznanie prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla.

Tom Rose wskazywał także na "oburzające i nieuzasadnione obelgi" pod adresem amerykańskiego przywódcy. Wcześniej sam Czarzasty publicznie deklarował, że Trump na Nobla nie zasługuje.

