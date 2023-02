5 luty: Czy dziś jest niedziela handlowa?

Ostatnia niedziela stycznia była niedzielą handlową. Wiele osób tego dnia wybrało się na zakupy i zastanawia się, czy również dziś uda im się to zrobić.



Jednak 5 lutego 2023 roku to niedziela niehandlowa. Oznacza to, że dziś większość sklepów pozostaje zamknięta. Następna niedziela handlowa przypada dopiero w kwietniu.

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa o zakazie handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. W pierwszych latach niehandlowa była tylko pierwsza oraz ostatnia niedziela w miesiącu. Jednak w kolejnych latach rozszerzano to o kolejne dni. W roku 2023 zgodnie z jej przepisami ustanowiono 7 niedziel handlowych.

Reklama

Złamanie zakazu handlu może się wiązać z wysokimi karami. Za sprzedaż w niedzielę niehandlową grozi właścicielowi od 1000 zł do 100 tysięcy zł kary. Kontrole wciąż są regularnie przeprowadzane.

Kalendarz niedziel handlowych w 2023 roku

W tym roku łącznie zaplanowano dokładnie tyle samo niedziel handlowych, co w 2022, czyli zaledwie 7. Oto ich pełna lista:

29 stycznia

2 kwietnia

30 kwietnia

25 czerwca

27 sierpnia

17 grudnia

24 grudnia

Sklepy, które są dziś otwarte

Zakaz handlu w niedziele obejmuje większość sklepów. Jednak są również i wyjątki od tej reguły, z której wykluczone są placówki wskazane przez ustawodawcę.

Do sklepów oraz placówek, które mogą być otwarte w każdą niedzielę, zaliczamy między innymi:

apteki

sklepy (jednak tylko w momencie, gdy sprzedawcą będzie właściciel danego miejsca lub w formie nieodpłatnej pracy, obsługiwać będą klientów członkowie jego najbliższej rodziny)

stacje paliw

restauracje, kawiarnie, puby

piekarnie i cukiernie

sklepy i placówki na dworcach

kwiaciarnie

Czytaj również:

Patent, o którym nie wiedzą klienci marketów. Wystarczy nacisnąć!

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Amazonowi

Polacy oszczędzają. Na znaczeniu zyskuje hasło "mniej znaczy więcej"

Zobacz także: