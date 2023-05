Czy 21 maja jest niedziela handlowa? Tutaj zrobisz dziś zakupy. Podpowiadamy

Oprac.: Jakub Laskowski Polska

Czy dziś jest niedziela handlowa? Odpowiedzi na to pytanie co tydzień szukają tysiące Polaków, którzy tego dnia chcą wybrać się do supermarketów, galerii handlowych i innych większych sklepów. W całym 2023 roku zakaz handlu nie obejmuje siedmiu niedziel. Czy 21 maja to niedziela handlowa? Gdzie można zrobić dziś zakupy?

Zdjęcie Czy 21 maja jest niedziela handlowa? Internauci szukają odpowiedzi na to pytanie, licząc, że jedna z kilku niedziel nieobjętych zakazem handlu wypada właśnie teraz / 123RF/PICSEL / 123RF/PICSEL