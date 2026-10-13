Spis treści: Czy 14 października jest dniem wolnym od szkoły? Jak będzie wyglądał 14 października w szkołach?

Aktualnie w polskich szkołach pracuje około 707 tysięcy nauczycieli, którzy swoje święto mają 14 października. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że uroczystości skierowane są przede wszystkim do kobiet, a to dlatego, że nawet 84 proc. wszystkich polskich nauczycieli to właśnie kobiety. Średnia wieku polskiej nauczycielki to niemal 46 lat, a wskaźnik ten systematycznie rośnie, bo jeszcze w 2012 roku wynosiła ona 41,5 roku.

Dzień Nauczyciela to okazja na podziękowanie za trud włożony w edukację najmłodszych. 14 października najwięcej podziękowań będzie w szkołach podstawowych, gdzie naukę zapewnia ponad 300 tys. pedagogów.

Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej, został ustanowiony w 1972 roku w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Ta z kolei powstała z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i została zatwierdzona przez Sejm Rozbiorowy dokładnie 14 października 1773 roku. W Dzień Nauczyciela jest także czas na przyznawanie nagród.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniający się pedagodzy mogą otrzymać specjalne gratyfikacje przyznawane przez resort. Najbardziej prestiżowa jest nagroda ministra edukacji, której wysokość w 2026 roku wynosi 8 tys. zł brutto.

Czy 14 października jest dniem wolnym od szkoły?

Mimo że Dzień Nauczyciela to święto pedagogów, ci od obowiązków nie odpoczną. A to dlatego, że choć 14 października jest wolny od zajęć, to szkoły nie są zamknięte.

W najbliższą środę nie odbędą się zajęcia wynikające z normalnego planu lekcji, jednak szkoła może organizować w tym czasie inne zajęcia, w szczególności o charakterze wychowawczym i opiekuńczym.

Określa to art. 74 ustawy - Karta Nauczyciela. Zgodnie z nim 14 października jest Dniem Edukacji Narodowej, świętem wszystkich pracowników oświaty i dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jednak brak lekcji nie przesądza o tym, że uczeń ma dzień wolny od przyjścia do placówki. Co więcej, opieką powinni być objęci wszyscy uczniowie, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły.

Jak będzie wyglądał 14 października w szkołach?

Szkoły mogą zorganizować tego dnia, a co często ma miejsce, uroczystości, apele, inne zajęcia lub opiekę nad uczniami. Warto tutaj przytoczyć jeszcze jeden artykuł, a mianowicie art. 105 ustawy - Prawo oświatowe.

W tym czytamy, że w Dzień Nauczyciela każda szkoła musi prowadzić zajęcia świetlicowe uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Odbywa się to na ich wniosek, ale ma także miejsce w związku z organizacją dojazdu do szkoły lub innymi okolicznościami wymagającymi zapewnienia opieki w szkole.

Dlatego też warto sprawdzić godziny pracy świetlicy 14 października oraz plan obchodów Dnia Nauczyciela. Te zależą od placówki i informacji najlepiej szukać w dzienniku elektronicznym albo na stronie szkoły. Placówka powinna także poinformować, w jakich godzinach zapewnia opiekę oraz czy prosi rodziców o wcześniejsze zgłoszenie dziecka. Nie warto zakładać, że świetlica będzie działać dokładnie tak samo jak w zwykły dzień zajęć.



