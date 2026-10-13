Czy 14 października jest dniem wolnym od szkoły? Tak przebiega Dzień Nauczyciela

14 października to Dzień Edukacji Narodowej, znany potocznie jako Dzień Nauczyciela. Tego dnia nie odbywają się regularne lekcje, co nie oznacza jednocześnie, że nie ma obowiązku pojawienia się w szkole. Wyjaśniamy, co mówią przepisy.

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Nauczycielka niesie dwa bukiety kwiatów szkolnym korytarzem
Czy 14 października jest dniem wolnym od szkoły? W Dzień Edukacji Narodowej placówki nie prowadzą zwykłych lekcji, ale mogą wykonywać inne obowiązkiWojciech OlkusnikEast News

Spis treści:

  1. Czy 14 października jest dniem wolnym od szkoły?
  2. Jak będzie wyglądał 14 października w szkołach?

Aktualnie w polskich szkołach pracuje około 707 tysięcy nauczycieli, którzy swoje święto mają 14 października. Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że uroczystości skierowane są przede wszystkim do kobiet, a to dlatego, że nawet 84 proc. wszystkich polskich nauczycieli to właśnie kobiety. Średnia wieku polskiej nauczycielki to niemal 46 lat, a wskaźnik ten systematycznie rośnie, bo jeszcze w 2012 roku wynosiła ona 41,5 roku.

Dzień Nauczyciela to okazja na podziękowanie za trud włożony w edukację najmłodszych. 14 października najwięcej podziękowań będzie w szkołach podstawowych, gdzie naukę zapewnia ponad 300 tys. pedagogów.

Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej, został ustanowiony w 1972 roku w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Ta z kolei powstała z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i została zatwierdzona przez Sejm Rozbiorowy dokładnie 14 października 1773 roku. W Dzień Nauczyciela jest także czas na przyznawanie nagród.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżniający się pedagodzy mogą otrzymać specjalne gratyfikacje przyznawane przez resort. Najbardziej prestiżowa jest nagroda ministra edukacji, której wysokość w 2026 roku wynosi 8 tys. zł brutto.

Czy 14 października jest dniem wolnym od szkoły?

Mimo że Dzień Nauczyciela to święto pedagogów, ci od obowiązków nie odpoczną. A to dlatego, że choć 14 października jest wolny od zajęć, to szkoły nie są zamknięte.

W najbliższą środę nie odbędą się zajęcia wynikające z normalnego planu lekcji, jednak szkoła może organizować w tym czasie inne zajęcia, w szczególności o charakterze wychowawczym i opiekuńczym.

Określa to art. 74 ustawy - Karta Nauczyciela. Zgodnie z nim 14 października jest Dniem Edukacji Narodowej, świętem wszystkich pracowników oświaty i dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jednak brak lekcji nie przesądza o tym, że uczeń ma dzień wolny od przyjścia do placówki. Co więcej, opieką powinni być objęci wszyscy uczniowie, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły.

Jak będzie wyglądał 14 października w szkołach?

Szkoły mogą zorganizować tego dnia, a co często ma miejsce, uroczystości, apele, inne zajęcia lub opiekę nad uczniami. Warto tutaj przytoczyć jeszcze jeden artykuł, a mianowicie art. 105 ustawy - Prawo oświatowe.

W tym czytamy, że w Dzień Nauczyciela każda szkoła musi prowadzić zajęcia świetlicowe uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Odbywa się to na ich wniosek, ale ma także miejsce w związku z organizacją dojazdu do szkoły lub innymi okolicznościami wymagającymi zapewnienia opieki w szkole.

Dlatego też warto sprawdzić godziny pracy świetlicy 14 października oraz plan obchodów Dnia Nauczyciela. Te zależą od placówki i informacji najlepiej szukać w dzienniku elektronicznym albo na stronie szkoły. Placówka powinna także poinformować, w jakich godzinach zapewnia opiekę oraz czy prosi rodziców o wcześniejsze zgłoszenie dziecka. Nie warto zakładać, że świetlica będzie działać dokładnie tak samo jak w zwykły dzień zajęć.

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