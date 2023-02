Czy 12 lutego to niedziela handlowa? Te sklepy są dziś otwarte

Oprac.: Jakub Laskowski Polska

Czy dzisiaj jest niedziela handlowa? Odpowiedzi na to pytanie co tydzień szuka tysiące Polaków, którzy chcą wybrać się do supermarketów, galerii handlowych i innych większych sklepów właśnie siódmego dnia tygodnia. W całym 2023 roku siedem niedziel nie jest objętym zakazem handlu. Czy 12 lutego to niedziela handlowa? Gdzie można zrobić dziś zakupy?

Zdjęcie Czy 12 lutego to niedziela handlowa? Gdzie zrobić dziś zakupy? Odpowiadamy / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News