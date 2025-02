"Czuję się pominięty". Hołownia reaguje na zapowiedź premiera

Rekonstrukcja rządu. Szymon Hołownia komentuje plany Donalda Tuska

Szef KPRM Jan Grabiec ( Koalicja Obywatelska ) pytany o szczegóły zmian w rządzie oświadczył, że nie jest to propozycja, a deklaracja premiera . - Teraz trwa kampania prezydencka, po niej przyjdzie czas na rekonstrukcję i zmiany dotyczące rządu - powiedział Grabiec.

Premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek, że po wyborach prezydenckich dojdzie do rekonstrukcji rządu, a projekt w tej sprawie będzie wymagał akceptacji nowej głowy państwa. Jak mówił, w Polsce urzędować będzie jeden z najmniejszych gabinetów w Europie. - To będzie wiązało się z oczywistymi konsekwencjami personalnymi, ale nie, że ktoś wyleci za karę, tylko będzie na pewno mniej ministrów - wyjaśniał premier.