Spis treści: Niepobieranie zaliczki na podatek a czternasta emerytura Jak złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki do ZUS?

Niepobieranie zaliczki na podatek a czternasta emerytura

Czternasta emerytura należy do najważniejszych dodatkowych świadczeń w rocznym budżecie wielu seniorów. Jednak jej wysokość "na rękę" często znacznie różni się od kwoty wskazanej w decyzji, co wynika z potrąceń podatkowych i składki zdrowotnej.

Tę różnicę można w części przypadków ograniczyć, składając w ZUS wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy, który zmienia sposób rozliczenia i zwiększa bieżącą wypłatę.

Największe znaczenie ma to dla osób z niższymi świadczeniami, które nie przekraczają 30 tys. zł rocznego dochodu z emerytury lub renty. Po złożeniu formularza EPD-21 ZUS nie pobiera zaliczek na PIT ani z miesięcznych wypłat, ani z dodatkowych świadczeń, w tym trzynastej i czternastej emerytury, aż do momentu przekroczenia tego limitu. Przy czternastce wynoszącej 1978,49 zł brutto składka zdrowotna to około 178 zł, co oznacza, że wypłata bez podatku może sięgać około 1800 zł netto, podczas gdy standardowo jest niższa o około 150-200 zł. Różnica wynika z tego, że bez wniosku część podatku zostaje potrącona przy wypłacie i wraca dopiero po rocznym rozliczeniu PIT.

Znaczenie ma również moment złożenia dokumentu, ponieważ ZUS zastrzega, że zmiana zasad poboru zaliczek może wejść w życie z opóźnieniem sięgającym dwóch miesięcy. Przy założeniu, że czternasta emerytura, podobnie jak w ubiegłych latach, zostanie wypłacona we wrześniu, bezpiecznym terminem na złożenie wniosku pozostaje przełom maja i czerwca.

Jednocześnie należy pamiętać o tym, że decyzja nie jest uniwersalnie korzystna, ponieważ w przypadku dodatkowych dochodów, takich jak praca, najem czy działalność gospodarcza, brak zaliczek w trakcie roku może skutkować koniecznością dopłaty podatku przy kolejnym rozliczeniu.

Jak złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki do ZUS?

Formularz EPD-21 umożliwia zarówno wprowadzenie, jak i odwołanie decyzji o niepobieraniu zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń do wysokości 30 tys. zł rocznie. Jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które zakładają, że ich roczne dochody nie przekroczą kwoty wolnej od podatku, ale mogą z niego skorzystać także ci, którzy chcą zmienić wcześniejsze oświadczenie. Dokument jest dostępny w placówkach ZUS, na stronie internetowej Zakładu oraz w systemie PUE/eZUS.

Najczęściej wybieraną formą pozostaje złożenie wniosku online, ponieważ po zalogowaniu do systemu formularz można wypełnić i przesłać w ciągu kilku minut. Wystarczy wyszukać odpowiedni dokument, uzupełnić wymagane dane i zatwierdzić operację, a system od razu generuje potwierdzenie złożenia. Alternatywą jest wersja papierowa, którą można dostarczyć osobiście, przekazać przez pełnomocnika lub wysłać pocztą. W takim przypadku kluczowe jest użycie aktualnego wzoru, złożenie podpisu oraz jednoznaczne wskazanie, czy chodzi o złożenie wniosku, czy jego wycofanie.

Niezależnie od wybranej formy warto upewnić się, że wniosek został poprawnie wypełniony i zarejestrowany w systemie, ponieważ od tego zależy moment zmiany sposobu poboru zaliczek. Ma to szczególne znaczenie przy czternastej emeryturze, ponieważ złożenie dokumentu zbyt późno może oznaczać, że ZUS zdąży jeszcze potrącić podatek od tego świadczenia.

