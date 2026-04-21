Ile wyniesie czternasta emerytura w 2026 roku? Kiedy wypłata czternastej emerytury?

Czternasta emerytura to dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tego rodzaju wsparcie finansowe przysługuje uprawnionym emerytom i rencistom pobierającym między innymi emeryturę powszechną, rentę socjalną bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy.

W przypadku czternastej emerytury istotne jest to, jak wysokie świadczenie podstawowe otrzymuje dana osoba. Pełną kwotę dodatku otrzymają emeryci i renciści, których wspomniane świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty, czternastka jest zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Ile wyniesie czternasta emerytura w 2026 roku?

Czternasta emerytura to dodatek, którego wysokość jest równa kwocie minimalnej emerytury. Od marca 2026 roku najniższe świadczenie wynosi 1978,49 zł brutto. To właśnie maksymalnie tyle mogą otrzymać emeryci w ramach czternastki.

W praktyce jednak, wiele osób nie otrzyma pełnej kwoty czternastej emerytury. Jak już zostało wspomniane - w przypadku, gdy regularne świadczenie przekracza 2900 zł brutto, dodatek zostanie zmniejszony zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Co to oznacza? Przykładowo - jeśli standardowo nasza emerytura wynosi 3700 zł brutto, to wówczas czternastka zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia, czyli 800 zł. Wobec tego dodatkowe świadczenie wyniesie 1178,49 zł.

Ponadto, należy zaznaczyć, że ZUS nie wypłaci czternastki, jeśli okaże się ona niższa niż 50 zł brutto. Oznacza to, że na czternastą emeryturę mogą liczyć emeryci i renciści, których świadczenia nie przekraczają 4828,49 zł brutto.

Kiedy wypłata czternastej emerytury?

W poprzednich latach czternasta emerytura była wypłacana we wrześniu. Osoby uprawnione do otrzymania dodatku dostawały go wraz ze swoim regularnym świadczeniem, w standardowym terminie realizacji wypłaty przez ZUS.

W tym roku prawdopodobnie stanie się tak samo.

Co ważne - czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu. Oznacza to, że seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków, by otrzymać świadczenie.

