W skrócie W Juracie rusza nieformalny szczyt prezydentów regionu Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem liderów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii.

Celem spotkania jest omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem europejskim, przemianami geopolitycznymi i dostosowaniem polityk do globalnych wyzwań.

Prezydent Litwy zapowiedział złożenie polskiemu prezydentowi propozycji mediacji w ewentualnym konflikcie dyplomatycznym z Ukrainą, w związku ze sporem wokół uhonorowania ukraińskiej jednostki imieniem "Bohaterów UPA".

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"Na zaproszenie prezydenta RP Karola Nawrockiego przyjechali do Polski prezydenci Litwy (Gitanas Nauseda),Łotwy (Edgars Rinkevics), Estonii (Alar Karis) i Rumunii (Nicusor Dan)" - podała Kancelaria Prezydenta.

Goście zwiedzili już Port Wojenny w Gdyni. Najważniejsza część przebiegać będzie jednak w rezydencji prezydenta w Juracie. Do spotkania dochodzi w przededniu szczytu NATO, który zostanie przeprowadzony w dniach 7-8 lipca w Ankarze.

Czterech prezydentów przyjechało do Polski. Nieformalny szczyt

Jak wynika z oficjalnych komunikatów prezydenckich przedstawicieli, spotkanie organizowane przez Karola Nawrockiego będzie poświęcone analizie tematów o kluczowym znaczeniu dla regionu.

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Biuro prezydenta Rumunii informowało, że omówione mają zostać takie kwestie jak wzmacnianie bezpieczeństwa europejskiego w obliczu zagrożeń wynikających z wojen w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, a także ogólne przemiany geopolityczne.

"Podczas spotkania poruszone zostaną również zagadnienia dotyczące tego, jak dostosować swoje polityki, aby nadążyć za globalnymi wyzwaniami i zmianami, wspierając tym samym konkurencyjność, rozwój i bezpieczeństwo państw członkowskich Unii Europejskiej" - przekazano.

Prezydent Litwy z propozycją dla prezydenta Polski. Dotyczy Ukrainy

Przed przyjazdem do Polski prezydent Litwy Gitanas Nauseda zapowiedział, że złoży propozycję Karolowi Nawrockiemu. Jak mówił w wywiadzie dla LKN News, będzie zabiegał o to, by strona litewska była mediatorem w przypadku zaognienia konfliktu dyplomatycznego między Polską a Ukrainą.

- Porozmawiamy o tej sprawie, która jest dla mnie bardzo ważna - oświadczył Nauseda. - Jeśli oba kraje dojdą do wniosku, że potrzebny jest mediator, jeśli takie życzenie zostanie wyrażone, jestem zdecydowanie gotów to zrobić - dodał.

Chodzi o spór, jaki wyniknął z nadania przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej. Nawrocki,w reakcji na - jak uzasadnił - gloryfikowanie nacjonalistów, odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego.





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