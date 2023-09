Przeszukanie domu i amerykańskie sankcje

Kołomojski od lat należy do najbogatszych osób na Ukrainie i posiadał szerokie portfolio aktywów. Znajdowały się wśród nich banki, spółki z sektora energetycznego oraz jeden z bardziej wpływowych kanałów telewizji. W przeszłości w przestrzeni publicznej pojawiały się informacje o związkach Ihora Kołomojskiego z prezydentem Ukrainy Włodymyrem Zełenskim. To w należącej do oligarchy telewizji pokazywano serial Wołodymyra Zełenskiego, w którym grał on prezydenta Ukrainy.