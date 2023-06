W porcie w Szczecinie wyładowano w środę 14 czołgów Abrams dla pierwszej z polskich kompanii przezbrajanych na te wozy. Pierwszy batalion Abramsów zasili 1. Warszawską Brygadę Pancerną, obecnie uzbrojoną w Leopardy, wchodzącą w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej.

W przekazaniu pierwszej partii czołgów M1A1 Abrams żołnierzom Wojska Polskiego wziął udział minister obrony narodowej.

Czołgi Abrams w Polsce. Mariusz Błaszczak o "zaporze nie do przebicia"

- Nasze załogi z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, tej żelaznej dywizji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wschodniej Polski, już są przeszkolone. A więc zaraz przejmą te czołgi, trafią one na wyposażenie i będą stanowiły zaporę nie do przebicia. One zamkną Bramę Brzeską - oświadczył Mariusz Błaszczak .

Przypomniał, że polskim zadaniem jest zamknięciem tej bramy, odstraszenie agresora i spowodowanie, by nie wtargnął on na ziemię polską.

Szef MON podkreślał ponadto, że Polska to pierwsze państwo poza USA, które będzie miało czołgi Abrams w najnowszej wersji.