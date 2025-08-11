"Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Jerzego Dziewulskiego - byłego posła, antyterrorysty i funkcjonariusza, który przez lata z oddaniem służył Polsce" - przekazał były premier i były szef SLD Leszek Miller. "W tych trudnych chwilach łączę się w bólu z Rodziną i Bliskimi, składając wyrazy najszczerszego współczucia. R.I.P" - dodał.

O śmierci byłego antyterrorysty i posła napisał także europoseł KO Dariusz Joński. "Zmarł Jerzy Dziewulski - wybitny specjalista w swojej dziedzinie, a przede wszystkim człowiek wielkiej przyzwoitości" - przekazał. Dodał, że "jego wiedza, odwaga i uczciwość pozostaną w naszej pamięci".

Jerzy Dziewulski nie żyje. "Był człowiekiem, który kochał Polskę"

Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy także zabrał głos po śmierci Dziewulskiego. Polityk był wraz z nim w SLD.

- Był człowiekiem, który kochał Polskę. Pracował i oddał swoje życie zawodowe Polsce ze służbami, które dawały bezpieczeństwo - powiedział w trakcie konferencji.

- Wielokrotnie oddawał to, czego się nauczył, by korzystać z jego doświadczenia. Był ekspertem pokazującym, jak można wdrażać nowoczesne technologie i łączyć je z bezpieczeństwem - dodał.

Gawkowski zdradził, że poznał Dziewulskiego około 20 lat temu. - Był ciepłym, normalnym fajnym człowiekiem. (....) Był przewodnikiem dla ludzi, których uczył - dodał.

O zmarłym wypowiedział się także senator Lewicy Piotr Woźniak. "Bardzo ciekawa postać, były poseł, pełny profesjonalizmu (...) Spoczywaj w Pokoju" - przekazał.

"Nie żyje Jerzy Dziewulski. Nikt jak on nie umiał opowiadać o policji, służbach, pokazywać ludzkich stron tego zawodu" - napisała w mediach społecznościowych dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra. Jerzy Dziewulski był częstym gościem w programach prowadzonych przez nią na antenie Polsatu.

"Przykuwał uwagę widzów, był niezwykle charyzmatyczny" - dodała.

Nie żyje Jerzy Dziewulski. Był antyterrorystą i posłem

O śmierci Jerzego Dziewulskiego poinformowała rodzina. Polski antyterrorysta zmarł w poniedziałek w wieku 81 lat po ciężkiej chorobie w szpitalu MSWiA w Warszawie.

Dziewulski urodził się w 1943 roku w Warszawie. Po odbyciu służby wojskowej, kończąc ze stopniem sierżanta podchorążego, podjął pracę zawodową w Milicji Obywatelskiej.

W 1966 roku rozpoczął służbę w wydziale kryminalnym w Komendzie Stołecznej Milicji Obywatelskiej, przekształconej finalnie w Komendę Stołeczną Policji. Dowodził także jednostką antyterrorystyczną na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Jerzy Dziewulski pełnił służbę antyterrorystyczną, biorąc udział w specjalnych szkoleniach w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Francji. Odpowiadał za rozbicie kilkunastu zamachów terrorystycznych, w tym także na pokładach samolotów, wyprowadzając 765 pasażerów z sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

Do jednej z najbardziej znanych misji, w których uczestniczył, należała akcja Most (1990-1992). Pełnił wówczas funkcję polskiego dowódcy, biorącego udział i opracowującego plan przerzutu Żydów do Izraela z byłych krajów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Natomiast kariera sejmowa Jerzego Dziewulskiego rozpoczęła się od uzyskania mandatu posła w 1991 roku z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa (PPPP). W późniejszych latach był wybierany do Sejmu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W 2005 roku zakończył aktywność polityczną i zajął się prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradzał klientom w zakresie bezpieczeństwa. Został także współautorem książek w typie wywiadów rzek, poruszających kwestię walki z terroryzmem.

Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Jako konsultant brał udział w produkcji serialu "07 zgłoś się".

Prof. Konarski w ''Gościu Wydarzeń'' o krytykujących rząd za aferę z KPO: Krzyczy się ''łap złodzieja'', ale w sumie nie ma się czystych rąk Polsat News Polsat News