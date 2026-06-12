Człowiek Brauna świętował w rosyjskiej ambasadzie. "Chwila dość niezwykła"

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

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Dyrektor biura koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej Piotr Heszen uczestniczył w imprezie z okazji Dnia Rosji organizowanej w rosyjskiej ambasadzie w Warszawie. Jak poinformował w mediach społecznościowych, przygotował na tę okazję "deklarację politycznych stosunków z Rosją". "My w Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą mam zaszczyt tutaj reprezentować, nie jesteśmy w ocenie tej wojny (w Ukrainie - red.) stronniczy" - czytamy w jej treści

Piotr Heszen i Gieorgrij Michno / Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie
Piotr Heszen z Konfederacji Korony Polskiej w rosyjskiej ambasadzieFacebook / Piotr Heszen / Marysia Zawada Reporter

W skrócie

  • Dyrektor biura koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej Piotr Heszen uczestniczył w obchodach Dnia Rosji w ambasadzie Rosji w Warszawie i przygotował na tę okazję deklarację dotyczącą relacji politycznych z Rosją.
  • Piotr Heszen w swoim wystąpieniu podkreślił dążenie do normalizacji stosunków między Polską a Rosją oraz wyraził wolę zacieśnienia współpracy handlowej, kulturalnej i międzyludzkiej.
  • Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza skrytykował udział Piotra Heszena w tym wydarzeniu oraz jego wypowiedzi dotyczące wojny w Ukrainie i relacji z Zachodem.
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O uczestnictwie w imprezie rosyjskiej ambasady poinformował sam zainteresowany we wpisie opublikowanym na Facebooku. Jak uściślił, zaproszenie wystosował wobec niego "Jego Ekscelencja Gieorgrij Michno" (od marca ambasador Rosji w Polsce).

Wskazał, że w porządku wydarzenia nie przewidziano przemówień gości, jednak mimo wszystko przygotował specjalne wystąpienie. Jego treść opublikował w tym samym poście.

Człowiek Brauna z wizytą w rosyjskiej ambasadzie. "Chwila dość niezwykła"

W treści wystąpienia Piotr Heszen wyraził wdzięczność za zaproszenie. "To dla mnie chwila dość niezwykła. Moje dzieciństwo i wiek młodzieńczy upłynął jeszcze w cieniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w systemie, który nie pozwalał na niepodległość mojej Ojczyzny. Jakże jednak wiele później się zmieniło!" - napisał.

Współpracownik Grzegorza Brauna wskazywał, że Polska "poszła o wiele za daleko" w kwestii "naśladowania" państw Zachodu. Stwierdzał, że w Rosji po "wynaturzeniach związanych z rewolucją komunistyczną przyszedł obecnie czas na swoisty konserwatyzm pod przewodnictwem mocnego przywódcy".

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Heszen napisał, że wojna w Ukrainie nie zmienia jego sympatii do kierunku rozwoju Rosji. "My w Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą mam zaszczyt tutaj reprezentować, nie jesteśmy w ocenie tej wojny stronniczy. Zauważamy ogromną rolę Zachodu w zaistnieniu tego konfliktu i jego podtrzymywaniu" - czytamy.

Piotr Heszen wzywa do odnowienia kontaktów z Rosją. "Bóg Stwórca umieścił nasze narody blisko siebie"

Heszen wskazywał, że jednym z celów koła Grzegorza Brauna jest normalizacja stosunków Polski z Rosją. "Życzymy sobie z Rosjanami codziennych kontaktów handlowych, kulturalnych i międzyludzkich. Bóg Stwórca umieścił nasze narody blisko siebie. Powinniśmy zrobić wszystko, by ta geograficzna bliskość przerodziła się w bliskość relacji i tam, gdzie to tylko możliwe we wspólnotę korzystnych dla obu stron interesów" - napisał.

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Na koniec złożył życzenia wszystkim Rosjanom i zapewnił o woli doprowadzenia do "trwałego pokoju" między Moskwą a Warszawą. Opublikował również fotografię, na której widzimy go u boku rosyjskiego ambasadora.

Europoseł KO w mocnych słowach o działaniach członka Konfederacji Korony Polskiej. "Świętował w ruskiej ambasadzie"

Do sprawy ustosunkował się w mediach społecznościowych europoseł Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Brejza. "P. Heszen, nie tylko wygłasza peany na cześć zbrodniarzy, atakuje Europę, ale też świętował w ruskiej ambasadzie Dzień Rosji. Oto potencjalni koalicjanci PiS. Tak wygląda dzisiaj druga strona politycznej barykady, tak się kończy demagogia i populizm" - napisał.

"Nie ma cienia przesady w stwierdzeniu, że toczy się walka, czy Polska będzie demokratyczna wolna i zachodnia, czy po prostu wschodnia i ruska" - dodał Brejza.

Pytania w sprawie wizyty w rosyjskiej ambasadzie skierowaliśmy do Piotra Heszena. Do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Polityk AfD w rosyjskiej ambasadzie w Pradze

Również w czwartek w innej rosyjskiej ambasadzie - w Pradze - gościł Szef saksońskiej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Joerg Urban. Jego obecność potwierdził PAP rzecznik frakcji w parlamencie kraju związkowego, przyznając, że polityk wykorzystał wizytę do nawiązania nowych kontaktów.

Na wizytę szefa saksońskiej AfD zwrócił uwagę rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. W komunikacie opublikowanym w serwisie X powiązał wizytę Urbana z wcześniejszą aktywnością partii. Przypomniał, że biuro posła AfD Michaela Kaufmanna organizowało wizyty w ambasadzie Rosji w Berlinie, a struktury partii w powiecie Ludwigslust-Parchim posługiwały się adresem poczty w domenie mail.ru. Wewiór przypomniał też niedawny wyjazd działaczy AfD na Forum SPIEF w Petersburgu.

"Przewodnicząca AfD Alice Weidel deklaruje, że jej nadrzędnym celem będzie doprowadzenie do pełnego 'pojednania z Rosją'. Była afera Władimira Sergienki. Miał być pośrednikiem między Kremlem a politykami AfD, którzy 'otrzymywali teksty swoich wystąpień z Moskwy, lobbowali za inicjatywami Kremla, a nawet pozwali własny rząd w sprawie pomocy militarnej dla Ukrainy'. A może były uwagi do manifestu AfD opublikowanego po... rosyjsku?" - napisał rzecznik polskiego MSZ.

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