- Na miejsce udał się patrol. Kobieta w wieku 45 lat została zbadana na stan trzeźwości. Okazało się, że ma blisko 3,5 promila alkoholu - powiedziała PAP rzeczniczka płockiej policji sierż. szt. Monika Jakubowska. Jak dodała, interweniujący na miejscu funkcjonariusze sporządzili wniosek do sądu o ukaranie kobiety.

Incydent w Białymstoku. Przewodniczący komisji wyborczej pod wpływem alkoholu

Z kolei w Jeżewie Starym to sam przewodniczący jednej z obwodowych komisji wyborczych przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie około 5:45.

Wybory samorządowe 2024. Doszło do łamania ciszy wyborczej

Oprócz incydentów w samych komisjach doszło także do kilku przypadków łamania ciszy wyborczej. Cisza wyborcza rozpoczęła się o północy z piątku na sobotę i potrwa najpewniej do godziny 21:00 w niedzielę - do momentu zakończenia głosowania.