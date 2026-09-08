W skrócie Tomasz Siemoniak poinformował o spotkaniu z szefem CIA Johnem Ratcliffem w siedzibie agencji.

Siemoniak dodał, że przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski, które pojawiły się na tym spotkaniu.

Podczas wizyty w USA Siemoniak zaplanował spotkania z osobami kierującymi amerykańskimi służbami, a rozmowy miały dotyczyć bezpieczeństwa Polski i ostatnich kontaktów amerykańskich przedstawicieli z Rosją i Ukrainą.

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O spotkaniu z szefem CIA Siemoniak poinformował we wtorek na platformie X. "Jestem po bardzo ważnej rozmowie w siedzibie CIA z szefem Johnem Ratcliffem. Przekazałem właśnie premierowi Donaldowi Tuskowi najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski, które wynikają z tego spotkania" - napisał polityk.

"Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za wsparcie i zaufanie do Polski" - dodał w dalszej części wpisu.

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W poniedziałek w TVN24 Tomasz Siemoniak poinformował, że podczas wizyty w USA spotka się ze swoimi odpowiednikami, którzy kierują amerykańskimi służbami. "Na stole" - jak mówił - mają być tematy związane m.in. z bezpieczeństwem Polski i ostatnimi rozmowami wysłanników prezydenta USA.

Tomasz Siemoniak spotkał się z szefem CIA Johnem Ratcliffem

- Nie chcę potwierdzać konkretnych spotkań, natomiast rzeczywiście spotkam się ze swoimi odpowiednikami. Z tymi, którzy kierują amerykańskimi służbami, odpowiadają za bezpieczeństwo i na pewno te tematy związane z bezpieczeństwem Polski, możliwą eskalacją konfliktów wobec Polski i też ostatnimi rozmowami czy szefa CIA Ratcliffe'a, czy panów Witkoffa i Kushnera będą na stole - powiedział Siemoniak.

Dyrektor CIA John Ratcliffe podczas wizyty w stolicy Rosji 25 sierpnia odbył rozmowy z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

Z kolei przedstawiciele prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, byli w sobotę w Moskwie, gdzie spotkali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a w niedzielę w Kijowie rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po obu rozmowach żadna ze stron nie ogłosiła przełomowych deklaracji.



