Marsz Równości zagości w Częstochowie po raz czwarty. "Jak co roku przejdziemy ulicami miasta w kolorowym pochodzie, promując wolność, równość i solidarność. Zabierzcie ze sobą kolorowe stroje, tęczowe flagi i taneczny nastrój" - apelują organizatorzy.

Uczestnicy ruszą o godzinie 14:00 z alei Henryka Sienkiewicza.

"W czasach wrogiej władzy państwowej i masowej dezinformacji na temat społeczności LGBT+, nie chowamy się do szafy, bo 'marsz równości idzie dalej'. Bycie sobą, zwłaszcza jeśli są ludzie, którym to się bardzo nie podoba i chcą na siłę cię zmieniać, często wymaga odwagi! Odwagi, z której możesz być dumna i dumny. Duma to też przeciwieństwo wstydu, który wmawia nam się od dzieciństwa. Wreszcie duma często bierze się z gniewu, który czujemy, gdy odmawia nam się prawa do bezpiecznego życia, gdy się nas wyzywa i bije, gdy straszy się nami całe społeczeństwo. Ten gniew jest ok i mamy do niego prawo!" - czytamy na stronie stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.

Częstochowa: Na Jasnej Górze dużo pielgrzymów

Z kolei w tym samym czasie na Jasnej Górze odbędą się uroczystości związane ze świętem Matki Boskiej Szkaplerznej. Na 11:00 zaplanowano sumę odpustową.

W sanktuarium rozpoczął się więc pierwszy wakacyjny szczyt pielgrzymkowy. Zwyczajem wielu grup jest to, że pozostają na miejscu kilka dni.

"Obok dwóch diecezjalnych pielgrzymek tradycyjnie na Matkę Bożą Szkaplerzną przybywają też mniejsze grupy. Dla wielu to już tradycja. Mieszkańcy Trzebuni przychodzą co najmniej od połowy XIX wieku, a pielgrzymują właśnie teraz, żeby wrócić do domów na żniwa. Także mieszkańcy Trzemeśni zachowują tradycję. Od 39 lat przybywają właśnie na święto 16 lipca. Są już także np. wierni z Rozprzy" - podaje biuro prasowe Jasnej Góry.