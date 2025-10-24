Czesi szturmują polskie targowiska. Mają jeden cel

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Tłum Czechów przyjechał na targowiska w południowej Polsce. Nasi sąsiedzi kupują ozdoby przed dniem Wszystkich Świętych. Zachęca ich bogaty wybór kwiatów oraz stosunkowo niskie ceny - wynika z relacji zamieszczonej przez "Deník N". - Warto, nawet jeśli doliczymy do tego (cenę) benzyny - przekazała Lenka z Brna.

Czesi ruszyli na targowiska w południowej Polsce. Kupują kwiaty i ozdoby na Wszystkich Świętych
Czesi ruszyli na targowiska w południowej Polsce. Kupują kwiaty i ozdoby na Wszystkich ŚwiętychAgencja Forum/Krzysztof Zatycki/Reporter/Marek Berezowskimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Czesi tłumnie odwiedzają polskie targowiska, aby kupić ozdoby na groby przed świętem zmarłych.
  • Kupują przede wszystkim chryzantemy, wrzosy i kompozycje dekoracyjne, przyciąga ich niższa cena i bogaty wybór.
  • Na polskich targowiskach można płacić gotówką i czeską walutą, a płatności kartą są rzadkością.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Targowiska w Polsce pękają w szwach" - pisze czeska gazeta "Deník N". Nasi południowi sąsiedzi masowo ruszyli za granicę, aby zrobić zakupy przed zbliżającym się świętem zmarłych.

Dziennikarze udali się do wsi Zabełków w pobliżu przejścia granicznego w Chałupkach. Na straganach dominowały doniczki z wrzosami i chryzantemami. "Można było znaleźć proste wianki i duże kompozycje dekoracyjne" - czytamy w relacji. Jak podkreślono, oferta była różnorodna.

Wszystkich Świętych. Czesi ruszyli na targowiska w Polsce

- Myślę, że jest o jakieś 10, 20 koron taniej tutaj, a co najważniejsze, jest większy wybór - przekazała rozmówczyni, która przyjechała do Polski z Bogumina.

Z kolei Peter z Ostrawy kupił w Zabełkowie oprawę z sosen igłowych za jedyne 350 koron (równowartość 61 złotych - red.). - Kupiłem je wczoraj i już mam je na swoich grobach - dodał.

    Inny mieszkaniec Ostrawy powiedział dziennikarzom, że regularnie jeździ na targowiska w Polsce. - Kupuję dwa duże sztuczne kwiaty co roku. Kosztują mnie łącznie 600 koron - zaznaczył.

    1 listopada. Tłum na straganach, Czesi ruszyli kupować ozdoby

    Popularnością cieszy się również centrum ogrodnicze we wsi Olza. - Przyjeżdżam tu co roku i kupujemy dużo dla znajomych. I tak warto, nawet jeśli doliczymy do tego (cenę - red.) benzyny - przekazała Lenka z Brna. Kobieta wyjechała z Olzy z torbą pełną chryzantem i drobnych ozdób.

    Czesi podkreślają, że na polskich można płacić głównie gotówką, ale sprzedawcy akceptują czeską walutę. "Płatność kartą jest możliwa wyjątkowo" - czytamy.

    Źródło: "Deník N"

