Spis treści: Zmiana czasu 2025. Pociągi z godzinnym postojem Jak jeżdżą pociągi podczas zmiany czasu? PKP - zmiana czasu na zimowy. Czy wszystkie pociągi zatrzymują się na godzinę?

Zmiana czasu w Polsce obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku, kiedy wprowadzono ją w celu lepszego wykorzystania światła dziennego i oszczędności energii. Choć od kilku lat w Unii Europejskiej toczy się dyskusja o jej zniesieniu, ostateczna decyzja wciąż nie zapadła.

Polska - podobnie jak inne państwa członkowskie - nadal stosuje obecny system, ale według doniesień medialnych ostatnie przestawienie zegarków miałoby nastąpić w marcu 2026 roku, po czym kraj pozostałby przy czasie letnim na stałe.

Zmiana czasu 2025. Pociągi z godzinnym postojem

Zmiana czasu, choć dla wielu pasażerów oznacza dodatkową godzinę snu, w praktyce stanowi poważne wyzwanie logistyczne. PKP Intercity zapowiedziało, że w nocy z 25 na 26 października 2025 roku trzynaście pociągów zostanie zatrzymanych na około godzinę na najbliższej stacji. Dzięki temu podróżni dotrą do celu zgodnie z planem, a rozkład jazdy pozostanie spójny.

Dotyczy to pociągów PKP Intercity, które kursują w nocy:

IC 56006 Baltic Express rel. Gdynia Gł. - Praha hl. n.; postój na stacji Poznań Gł.;

IC 65006 Baltic Express rel. Praha hl. n. - Gdynia Gł.; postój na stacji Inowrocław;

IC 38170 Ustronie rel. Kraków Gł. - Kołobrzeg; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki;

IC 83170 Ustronie rel. Kołobrzeg - Kraków Gł.;

IC 18170 Uznam rel. Warszawa Wsch. - Świnoujście; postój na stacji Opalenica;

IC 81170 Uznam rel. Świnoujście - Warszawa Wsch.;

IC 16190 Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna;

IC 61190 Karkonosze rel. Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia;

TLK 35170 Karpaty rel. Zakopane - Gdynia Gł.; postój na stacji Częstochowa;

TLK 53170 Karpaty rel. Gdynia Gł. - Zakopane; postój na stacji Częstochowa;

IC 83172 Przemyślanin rel. Świnoujście - Przemyśl Gł.;

IC 38172 Przemyślanin rel. Przemyśl Gł. - Świnoujście; postój na stacji Wrocław Gł.;

IC 85108 Stańczyk rel. Szczecin Gł. - Olsztyn Gł.; postój na stacji Szczecin Gł.

Gdyby tego rozwiązania nie zastosowano, część składów mogłaby przyjechać do stacji końcowych o godzinę wcześniej, a to niestety rodziłoby problemy z obsługą pasażerów, dostępnością peronów, czy koordynacją dalszych połączeń. Podobne procedury stosowane są również w innych krajach europejskich - np. w Niemczech, czy Czechach.

Jak jeżdżą pociągi podczas zmiany czasu?

Podróż nocnym pociągiem w ostatni weekend października 2025 roku ma swój szczególny rytm. Skład rusza jeszcze przed północą, pasażerowie zajmują miejsca, część z nich zasypia, inni czytają książkę lub korzystają z wagonu restauracyjnego. Nad ranem, gdy zegary cofają się z godziny 3:00 na 2:00, pociąg zatrzymuje się na stacji. Jest to świadome i zaplanowane działanie przewoźnika. Po godzinie postoju skład rusza dalej, a czas przyjazdu do stacji końcowej pozostaje zgodny z rozkładem.

Z punktu widzenia pasażera oznacza to, że podróż nie wydłuża się w sposób odczuwalny - dodatkowa godzina jest "ukryta" w nocnym rozkładzie. PKP Intercity informuje o takich postojach z wyprzedzeniem, a obsługa pociągu przypomina o nich w trakcie podróży.

Warto jednak pamiętać, że jeśli ktoś planuje przesiadkę tuż po zmianie czasu, dobrze jest sprawdzić aktualne informacje w systemie rezerwacyjnym. To szczególnie istotne w przypadku połączeń międzynarodowych, gdzie różnice w strefach czasowych mogą dodatkowo komplikować plan podróży.

PKP - zmiana czasu na zimowy. Czy wszystkie pociągi zatrzymują się na godzinę?

Pasażerowie nocnych połączeń mogą spodziewać się postoju, ale ich podróż zakończy się punktualnie. Połączenia regionalne i dzienne, które nie pokrywają się z momentem zmiany czasu, nie wymagają takich działań - kursują normalnie, bez dodatkowych przerw. Pasażerowie powinni jednak sprawdzić rozkład, zwłaszcza jeśli planują przesiadkę tuż po cofnięciu zegarów.

Zmiana czasu w Polsce obowiązuje od 1977 roku i jest elementem szerszej praktyki europejskiej. Dla kolei oznacza to konieczność zsynchronizowania systemów zarządzania ruchem, rozjazdów i przyjazdów, tak aby cała sieć działała w sposób przewidywalny i bezpieczny. Godzinny postój to metoda minimalizacji ryzyka - zapewnia stabilność operacyjną, pewność dla podróżnych i spójność rozkładów jazdy.

