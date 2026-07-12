Spis treści: Dwie emerytury w lipcu. Kto dostanie drugi przelew? Uwaga na "pułapkę" dwóch przelewów Dlaczego ZUS przelewa emeryturę wcześniej? Emerytury w sierpniu 2026. Kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

Dwie emerytury w lipcu. Kto dostanie drugi przelew?

Nietypowy układ wypłat obejmuje osoby, których stały termin otrzymywania emerytury lub renty przypada na pierwszy dzień miesiąca. Lipcowe świadczenie zostało wypłacone 1 lipca, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Problem pojawia się przy kolejnym terminie. 1 sierpnia 2026 roku wypada w sobotę, dlatego ZUS nie może czekać z wypłatą do poniedziałku. Świadczenie należne za sierpień zostanie przekazane wcześniej - w piątek 31 lipca.

Na rachunku seniora pojawią się zatem dwa przelewy:

1 lipca - emerytura należna za lipiec,

31 lipca - emerytura należna za sierpień.

Według dostępnych szacunków taka sytuacja może dotyczyć około miliona świadczeniobiorców. Nie oznacza jednak podwyżki, premii ani dodatkowej emerytury. Zmienia się jedynie data wypłaty kolejnego świadczenia.

Uwaga na "pułapkę" dwóch przelewów

Dwa wpływy w jednym miesiącu mogą sprawić wrażenie, że na koncie pojawiły się dodatkowe pieniądze. Łatwo wtedy przeznaczyć większą kwotę na zakupy, wakacyjny wyjazd, remont albo spłatę zaległych rachunków. W tym przypadku trzeba jednak zachować ostrożność.

Przelew z 31 lipca należy traktować jako pieniądze na sierpień. Osoba, która otrzymuje świadczenie pierwszego dnia miesiąca, nie zobaczy w sierpniu następnej wypłaty z ZUS. Kolejny przelew będzie należny dopiero za wrzesień.

Oznacza to, że od 31 lipca do następnej wypłaty minie około miesiąca. Nie dochodzi więc do opóźnienia ani pominięcia świadczenia. ZUS po prostu przekazuje sierpniową emeryturę o jeden dzień wcześniej.

Najbezpieczniej od razu oddzielić drugi lipcowy przelew od pieniędzy przeznaczonych na bieżące wydatki. Można pozostawić go na osobnym koncie oszczędnościowym albo zaplanować sierpniowy budżet tak, jakby świadczenie wpłynęło dopiero 1 sierpnia.

Dlaczego ZUS przelewa emeryturę wcześniej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Konkretna data jest wskazana w decyzji dotyczącej przyznania świadczenia.

Jeśli jednak ustalony termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto, wypłata zostaje przyspieszona. Pieniądze powinny zostać przekazane najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed wskazaną datą.

Zasada obejmuje zarówno osoby otrzymujące emeryturę na rachunek bankowy, jak i świadczeniobiorców korzystających z przekazu pocztowego. Przy wypłatach dostarczanych przez listonosza środki są przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby dotarły przed dniem wolnym.

Senior nie musi w tej sprawie składać wniosku ani kontaktować się z ZUS. Zmiana daty następuje automatycznie i nie wpływa na kwotę świadczenia.

Emerytury w sierpniu 2026. Kiedy ZUS wypłaci pieniądze?

Nie wszystkie sierpniowe świadczenia zostaną wypłacone w standardowych terminach. Pierwsze przesunięcie nastąpi jeszcze przed rozpoczęciem miesiąca, natomiast kolejne obejmie osoby, które zazwyczaj otrzymują pieniądze 15. dnia miesiąca.

Harmonogram przedstawia się następująco:

świadczenie z terminem 1 sierpnia - wypłata 31 lipca,

świadczenie z terminem 6 sierpnia - wypłata bez zmian,

świadczenie z terminem 10 sierpnia - wypłata bez zmian,

świadczenie z terminem 15 sierpnia - wypłata wcześniej, najpóźniej 14 sierpnia,

świadczenie z terminem 20 sierpnia - wypłata bez zmian,

świadczenie z terminem 25 sierpnia - wypłata bez zmian.

Drugie przesunięcie wynika z tego, że 15 sierpnia 2026 roku wypada w sobotę, a dodatkowo jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Seniorzy z tym terminem nie będą czekać do poniedziałku 17 sierpnia. ZUS powinien przekazać ich świadczenia najpóźniej w piątek 14 sierpnia.

W przypadku przelewu bankowego dokładna godzina pojawienia się pieniędzy na koncie może zależeć od sesji przychodzących w danym banku.





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