Spis treści: Co to jest dodatek pielęgnacyjny i komu przysługuje? Wyższa emerytura. Ile wyniesie dodatek pielęgnacyjny w 2026? Dodatek pielęgnacyjny to nie zasiłek

Co to jest dodatek pielęgnacyjny i komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które trafia do osoby całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Oprócz tego przysługuje również z automatu osobom, które ukończyły 75 lat. W tym przypadku nie ma potrzeby składania żadnego wniosku:

Gdy ukończysz 75 lat, nie musisz składać zaświadczenia o stanie zdrowia. Sami z urzędu przyznamy Ci prawo do dodatku pielęgnacyjnego i będzie on wypłacany wraz z Twoją emeryturą - czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Nieco inaczej wygląda przyznanie dodatku pielęgnacyjnego osobom niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. W takich przypadkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dodatek na wniosek. Lekarz orzecznik ZUS w orzeczeniu musi stwierdzić, że wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Wówczas niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia, czyli druk OL-9.

Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnia lekarz prowadzący nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym składany jest wniosek o dodatek pielęgnacyjny. Sam wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS. Można go też wysłać pocztą. Po analizie organ rentowy wydaje decyzję w czasie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do orzeczenia. Po ewentualnej odmowie wnioskodawcy przysługuje odwołanie.

Wyższa emerytura. Ile wyniesie dodatek pielęgnacyjny w 2026?

Dodatek pielęgnacyjny, podobnie jak w przypadku emerytur, podlega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. Ten to coroczny proces podnoszenia wysokości świadczeń tak, aby zachować ich realną wartość w obliczu inflacji i wzrostu płac. Co do zasady w Polsce waloryzacja dla świadczeń następuje 1 marca.

Ile wyniesie dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku? Aktualna jego wysokość to 348,22 zł miesięcznie, jednak w czerwcu rząd zaproponował, aby w 2026 roku świadczenia emerytalne i rentowe wzrosły o co najmniej 4,9 proc.

Jeżeli rzeczywiście tak będzie, to od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny może wzrosnąć do około 365,28 zł. To jednak na razie prognoza, ponieważ finalna kwota zostanie ogłoszona dopiero w lutym. Właśnie wtedy publikowane są dane Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie których ustalany jest ostateczny wskaźnik waloryzacji.

Dodatek pielęgnacyjny to nie zasiłek

Bardzo często zdarza się, że seniorzy mylą dodatek pielęgnacyjny z zasiłkiem pielęgnacyjnym. Warto więc przypomnieć, że ten drugi przyznawany i wypacany jest przez organ gminy, z kolei dodatek pielęgnacyjny przyznaje ZUS.

Co więcej, zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest wyłącznie na wniosek, natomiast dodatek pielęgnacyjny w przypadku osób, które ukończyły 75. rok życia, przyznawany jest z urzędu. Poza tym, jeśli mamy prawo do dodatku pielęgnacyjnego, to nie możemy starać się o zasiłek z gminy.

Kiedy ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego? Warto również przypomnieć, że nie zostanie on przyznany, jeśli dana osoba przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej dwóch tygodni w miesiącu.

