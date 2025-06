Synoptycy ostrzegają, że kolejna burza utworzyła się na południowym zachodzie województwa podlaskiego, w rejonie Ciechanowca . To zjawisko przemieszcza się na północny wschód , niosąc intensywne ulewy o natężeniu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 10 minut. Miejscami przyniosą w sumie do 25 litrów wody.

Tam trzeba się liczyć z ulewami niosącymi od 25 do 30, a miejscami do 40 litrów wody na metr kwadratowy oraz silny wiatr. w porywach do 90 km/h. Może też padać duży grad. Ten alert będzie obowiązywać od godz. 17:00 do 3:00 w piątek.