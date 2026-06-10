"Czerwona kartka". Polacy ocenili rząd Tuska, dominuje jedna opinia

Alicja Krause

Alicja Krause

Ponad połowa ankietowanych negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska - wynika z nowego sondażu. Dobrą ocenę gabinetowi wystawił zaledwie co trzeci badany. - Niedawno sondaże wskazywały, że Polacy dają rządowi żółtą kartkę. Teraz to już czerwona - ocenił ekspert.

Donald Tusk w garniturze i niebieskim krawacie przemawia przy mikrofonie na zewnątrz, gestykulując dłonią.
Polacy ocenili rząd Donalda TuskaZbyszek KaczmarekAgencja FORUM

W skrócie

  • Ponad połowa respondentów negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska.
  • W sondażu Instytutu Badań Pollster dla 'Super Expressu' pozytywnie oceniło rząd 33 procent badanych.
  • Ekspert określił obecne wyniki jako poważne ostrzeżenie dla gabinetu Tuska.
  • Koalicja Obywatelska według badania IBRIS utrzymuje prowadzenie w sondażach partyjnych z poparciem 29,3 procent ankietowanych.
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Od zaprzysiężenia koalicyjnego rządu Donalda Tuska minęło dwa i pół roku. Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", obecnie działania gabinetu pozytywnie ocenia 33 proc. ankietowanych.

Kolejne 54 proc. badanych wystawiło rządowi złą opinię. 13 proc. respondentów nie potrafiło zająć jasnego stanowiska.

"Czerwona kartka" dla rządu Tuska. Miażdżące wyniki sondażu

Jak ocenił w rozmowie z dziennikiem politolog dr Bartłomiej Michnik, jest to poważny sygnał alarmowy dla gabinetu Tuska. - Niedawno sondaże wskazywały, że Polacy dają rządowi żółtą kartkę. Teraz to już czerwona - powiedział ekspert.

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Michnik przypomniał, że do kolejnych wyborów parlamentarnych został nieco ponad rok. W jego ocenie sondażowe wskazania powinny być dla rządu powodem "do niepokoju".

- Wynik sondażu jest też sygnałem, że dotychczasowa polityka, czy to komunikacyjna, czy związana z działaniami rządu, jest po prostu nieprawidłowa - ocenił.

Sondaż "Super Expressu" został przeprowadzony w dniach 28-29 maja na próbie 1057 dorosłych Polaków.

Rząd oceniany kiepsko, ale KO utrzymuje pozycję lidera. Sondaż partyjny

Mimo słabych notowań rządu Koalicja Obywatelska nadal utrzymuje pozycję lidera w sondażach partyjnych. Ugrupowanie Donalda Tuska popiera 29,3 proc. ankietowanych w badaniu IBRIS dla Polsat News.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które wskazało 23,7 proc. respondentów. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja z wynikiem 13,4 proc. W Sejmie zasiedliby również posłowie Konfederacji Korony Polskiej oraz Nowej Lewicy.

Poniżej progu wyborczego znalazły się Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia Razem oraz Polska 2050.

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