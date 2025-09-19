"Czerwona kartka" dla polskich sądów. Nowy sondaż, alarmujące wyniki

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Ponad połowa Polaków nie ufa sądom - wynika z nowego sondażu. Zaufanie do sądownictwa spadło w ciągu roku o 6,2 pkt proc. - Myślę, że to jest taka czerwona kartka, pokazana wszystkim, zarówno sędziom, jak i przedstawicielom świata polityki - ocenił Krystian Markiewicz, były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich.

Sondaż. Czy Polacy ufają sądownictwu? (zdj. ilustracyjne)
Sondaż. Czy Polacy ufają sądownictwu? (zdj. ilustracyjne)Krzysztof Zatycki Agencja FORUM

W skrócie

  • Zaufanie Polaków do sądów spadło o 6,2 punktu procentowego w ciągu roku i jest najniższe od lat.
  • Coraz więcej osób deklaruje brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji jak prokuratura czy Trybunał Konstytucyjny.
  • Eksperci komentują wyniki sondażu jako sygnał poważnego kryzysu zaufania do państwowych instytucji.
W październiku 2024 r., rok po wyborach parlamentarnych, odnotowano najwyższy od ośmiu lat poziom zaufania do wymiaru sprawiedliwości - deklarowało je 42,3 proc. respondentów badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Obecnie sądom ufa jedynie 36,1 proc. przepytanych osób, przy czym "zdecydowanie ufa" jedynie 2,3 proc. To rekordowo niski odsetek - zauważył dziennik.

Rekordowo niski poziom zaufania do sądownictwa. Nowy sondaż

"W ubiegłym roku odpowiedziało w ten sposób 5,3 proc. respondentów, nie wspominając już o tym, że w 2016 r. Temidzie zdecydowanie ufało 12,9 proc. Polaków. Jednocześnie w ciągu ostatniego roku aż o 10,1 pkt proc. wzrósł odsetek osób, które sądom zdecydowanie nie ufają (z 13 proc. do 23,1 proc.)" - podkreślono w tekście.

W przypadku Trybunału Konstytucyjnego zaufanie jest na tym samym poziomie co przed rokiem i wynosi 30,3 proc., z tym że odsetek zdecydowanie ufających spadł z 6,6 proc. do 5,5 proc. 

Natomiast od jesieni 2024 r. współczynnik nieufności do tej instytucji wzrósł z 49,7 do 54,5 proc. Zaufanie do prokuratury spadło z kolei z 40 proc. do 37,4 proc.

    - Rozstrzyganie sporów i ściganie przestępstw są bardzo istotnymi czynnikami życia społecznego, a zaufanie do instytucji powołanych do ścigania, wymierzenia sprawiedliwości i rozstrzygania konfliktów ma kluczowe znaczenie dla aprobaty sposobu, w jakim się to odbywa - skomentował wyniki sondażu Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

    Kryzys polskiego sądownictwa. Markiewicz: To jest czerwona kartka

    Sędzia Krystian Markiewicz, były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia zauważył, że sondaż odzwierciedla generalny kryzys zaufania do państwa i instytucji publicznych.

    - Myślę, że to jest taka czerwona kartka, pokazana wszystkim, zarówno sędziom, jak i przedstawicielom świata polityki. Nie dziwię się, że Polacy mają złe zdanie o sądach, ale jakie mają mieć, kiedy widzą takie sceny, jakie ostatnio miały miejsce np. podczas obrad Trybunału Stanu - powiedział "Rz".

