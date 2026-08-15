W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed upałami, wydając alerty obejmujące niemal cały kraj.

Najwyższe temperatury prognozowane są na zachodzie Polski, gdzie termometry mogą wskazać nawet 35 stopni.

W poniedziałek po weekendzie przewidywane jest znaczące ochłodzenie w całym kraju, z temperaturami do 24 stopni i przewagą zachmurzenia.

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Polskę czeka pogodny i upalny weekend. W sobotę w większości kraju będzie bezchmurne niebo i wysoka temperatura. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie i Podhalu, gdzie termometry wskażą 27 stopni Celsjusza. W centrum będzie 30-31 stopni, na południu 32 stopnie, natomiast najgoręcej będzie na zachodzie - do 35 stopni w województwach lubuskim i zachodnio-pomorskim.

W związku z upałami IMGW wydało alerty na niemal całej Polski, z wyjątkiem północno wschodniej części kraju. Większość regionów objęta jest alertem 1. stopnia, jednak na południu przebiega również pas, dla których wydano alert. 2 stopnia. Obejmuje on województwa opolski, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie oraz południową część łódzkiego.

Prognoza pogody. Upalna i burzowa niedziela

Również w niedzielę w wielu miejscach kraju panować ma upał, choć miejscami dojdzie również do znaczącego ochłodzenia. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie termometry wskażą od 22 do 24 stopni. Cieplej będzie w centrum - 30 stopni, a najgoręcej na południu i wschodzie. W województwach śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim - nawet 33 stopnie.

W wielu miejscach może również padać. Prognozy opadów dotyczą właściwie niemal całej Polski, z wyjątkiem ściany wschodniej. W województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim oraz warmińsko-mazurskim mogą wystąpić także burze.

Wysokie temperatury skończą się wraz z weekendem. W poniedziałek w całej Polsce temperatury znacząco się obniżą, a najcieplej będzie w województwach mazowieckim, łódzkim i świętokrzyskim - 24 stopnie. Większość kraju będzie również zachmurzona. Zachmurzenie, deszcz i ochłodzenie będzie nam towarzyszyć do czwartku, kiedy powrócą upały.



