W skrócie W Polsce od niedzieli spodziewane jest znaczne ocieplenie i koniec mroźnej zimy.

Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu pojawią się w wielu regionach kraju, miejscami wystąpią silne zamglenia i mgły.

Temperatury maksymalne od niedzieli mają być dodatnie, a na południu i południowym zachodzie mogą sięgać nawet 11 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia z zachodu na wschód Polski będzie przemieszczać się zatoka niżu znad Atlantyku z ciepłym frontem atmosferycznym. Z zachodu napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W niedzielę zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia możliwe tylko na południu i północnym wschodzie kraju.

Prognoza pogody na niedzielę. Deszcze w dużej części kraju

Opady deszczu, początkowo na krańcach wschodnich, a po południu w północno-wschodniej części kraju, także opady deszczu ze śniegiem i lokalnie deszczu marznącego, powodującego gołoledź. Na zachodzie opady deszczu przejściowo o natężeniu umiarkowanym, dające sumę około 10 mm. W szczytowych partiach gór opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m, zwłaszcza początkowo.

Temperatura maksymalna od 1 stopnia C na północnym wschodzie, około 5 stopni C w centrum, do 8 stopni C miejscami na południu i 9 stopni C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo na północnym wschodzie, a później na zachodzie i południu okresami porywisty, w rejonach podgórskich w porywach po południu do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni, przejściowo skręcający na południowy. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 65 km/h, w Sudetach do 100 km/h, głównie w Tatrach powodujący zamiecie śnieżne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże lub całkowite. Okresami opady deszczu, przejściowo o natężeniu umiarkowanym, na północy i północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i lokalnie deszczu marznącego powodującego gołoledź; miejscami suma opadu do około 10 mm, a w górach i rejonach podgórskich do 15 mm.

Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg, w Tatrach powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Miejscami silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 m, zwłaszcza na północnym wschodzie.

Wzrost temperatury w całej Polsce. Od poniedziałku czeka nas odwilż

Temperatura minimalna od 0 stopni C na północnym wschodzie i Kaszubach, około 3 stopni C w centrum, do 6 stopni C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na południu i zachodzie chwilami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni, tylko na północnym wschodzie początkowo południowo-wschodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, w Sudetach do 100 km/h, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

W poniedziałek zachmurzenie duże i całkowite tylko na południu możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem, na Suwalszczyźnie również śniegu.

Na zachodzie suma opadu miejscami wyniesie około 10 mm. Wysoko w górach przelotne opady śniegu, miejscami powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 6 cm. Początkowo na północnym wschodzie silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Pogoda na poniedziałek. Będzie nawet 11 stopni

Temperatura maksymalna od 1 stopnia C na Suwalszczyźnie, około 7 stopni C w centrum, do 11 stopni C miejscami na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 75 km/h, początkowo w Sudetach do 100 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu lub mżawki. Silne zamglenie, możliwa mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna 4 stopni C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

Nocą z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Silne zamglenia. Temperatura minimalna 3 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

W poniedziałek w stolicy zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu. Silne zamglenia. Temperatura maksymalna 6 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

