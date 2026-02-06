Czeka nas kilkudniowe zaostrzenie zimy. Wiemy, kiedy nastąpi zmiana

Zima wkrótce znowu pokaże, na co ją stać. Wrócą intensywne opady śniegu, a z północnego zachodu napłynie masa arktycznego powietrza. Pod koniec weekendu poczujemy zdecydowane ochłodzenie. Nocami temperatura spadnie do około -20 stopni Celsjusza. Atak zimy nie potrwa jednak zbyt długo.

Mapa pogody z intensywnymi barwami wskazującymi spadek temperatury w Polsce i krajach sąsiednich oraz widok na oświetlony żuraw w Gdańsku nocą, obok którego znajdują się ludzie spacerujący po zamarzniętej rzece.
Zamarznięta Motława w Gdańsku. Pod koniec tygodnia do Polski wróci siarczysty mróz - prognozuje IMGWOliwia Domanska/East News/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Odwilż utrzyma się prawie do końca tygodnia, ale pod koniec weekendu zacznie się znaczące ochłodzenie.
  • Opady śniegu i spadek temperatur do -20 stopni C przewidywane są na północnym wschodzie Polski.
  • W kolejnych dniach utrzyma się podział na cieplejsze południe i chłodniejszą północ, z częstymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem.
Odwilż opanowała praktycznie cały kraj. W piątek jeszcze przed południem w kilku miejscowościach zanotowano ponad 6,5 stopnia w Jeleniej Górze, Lesku i Nowym Sączu. W ciągu dnia w tych miejscach może być jeszcze cieplej - według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lokalnie prawie 10 stopni Celsjusza. Wkrótce jednak nadejdzie poważne ochłodzenie.

Pogoda znowu przyniesie zimę. Zacznie się ochładzać

Ciepła aura utrzyma się niemal do końca tygodnia. Jeszcze w sobotę temperatury na południu sięgną około 8 stopni, a niewielki, dwustopniowy mróz utrzyma się przede wszystkim na północnym wschodzie. Cały czas trzeba będzie uważać na deszcz i mżawkę, które w centrum od Ziemi Lubuskiej po Lubelszczyznę mogą miejscami zamarzać, powodując gołoledź.

Wieczorem jednak na północy oraz wysoko w Tatrach popada śnieg. To będzie zapowiedź powrotu bardziej zimowej aury, czego pierwsze oznaki odczujemy w niedzielę.

Kolorowa mapa anomalii temperatury powietrza nad Polską i przyległymi regionami Europy, z wyraźnym podziałem na chłodne odcienie niebieskiego i fioletowego na północy oraz cieplejsze żółto-pomarańczowe barwy na południu.
W niedzielę nad Polskę ponownie napłynie masa zimnego powietrza, przynosząc znacznie niższe temperaturyWXChartsmateriał zewnętrzny

Druga połowa weekendu przyniesie większe opady śniegu, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Na południowym zachodzie wciąż może padać deszcz ze śniegiem, jednak z czasem tam również zacznie padać sam śnieg.

W niedzielę poczujemy stopniowe ochłodzenie. Na północnym wschodzie w ciągu dnia będzie -5 stopni, w centrum -1, a na południu nie więcej niż jeden stopień ciepła. Po zachodzie słońca czeka nas raptowne ochłodzenie.

Noc z niedzieli na poniedziałek może być bardzo mroźna na północnym wschodzie - tam eksperci z IMGW spodziewają się nawet -20, -15 stopni Celsjusza. W centrum mróz wyniesie około -7 st. C, a na południowym zachodzie i zachodzie będzie maksymalnie zero stopni.

Marznące opady zostaną z nami do końca tygodnia. Aura poprawi się od poniedziałku, jednak wtedy zrobi się też bardzo mroźnie
    Arktyczne mrozy wracają. Najmocniejsze ochłodzenie na północy i wschodzie

    Masa zimnego powietrza z północnego wschodu będzie do nas napływać przez cały poniedziałek. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu w poniedziałek będzie -11 stopni, a w centrum -3, zaś na południowym zachodzie możemy liczyć maksymalnie na zero stopni. Miejscami na południowym zachodzie popada śnieg z deszczem, a lokalnie sam śnieg.

    Mapa ilustruje anomalię temperatury na obszarze Polski oraz sąsiednich krajów, pokazując wyraźny podział na bardzo zimne i cieplejsze rejony, z dominacją odcieni niebieskiego i fioletowego na wschód od Polski oraz żółtego na południowym zachodzie.
    Silny mróz w poniedziałek opanuje przede wszystkim północno-wschodnią PolskęWXChartsmateriał zewnętrzny

    Kolejna noc również zapowiada się na zdecydowanie zimową. Na północnym wschodzie mróz znowu może sięgnąć około -20 st. C, zaś w centrum wyniesie około -9. Nawet na południowym zachodzie zanotujemy jeden stopień mrozu.

    Mapa Polski z rozmieszczonymi na niej okręgami ukazującymi prognozowane minimalne temperatury powietrza dla wybranych dni lutego 2026, przedstawione w formie liczb oraz kolorów od zieleni do niebieskiego, co wskazuje na stopniowe ochłodzenie w analizow...
    Koniec tego tygodnia i początek przyszłego oznaczają potężny mróz w nocy, sięgający lokalnie nawet około -20 stopni CelsjuszaIMGWmateriał zewnętrzny

    Wtorek zapowiada się na zimny, pochmurny dzień z opadami śniegu w wielu miejscach, a w centrum śniegu z deszczem. Masa chłodnego powietrza utrzyma się na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą -9 stopni, a w centrum koło zera.

    Na południu jednak znowu zaznaczy się ocieplenie, przynosząc wyższe temperatury: do 6 stopni powyżej zera w ciągu dnia, ale też lokalnie marznące opady deszczu powodujące gołoledź.

    Mapa anomalii temperatury w Europie Środkowej, z zaznaczonymi wyraźnie różnymi strefami: wschodnia część Polski oraz kraje sąsiednie zdominowane przez ekstremalnie niskie temperatury oznaczone kolorem fioletowym, podczas gdy zachodnie i południowe obsz...
    Od wtorku Polska podzieli się na mroźny północny wschód i wyraźnie cieplejsze południeWXChartsmateriał zewnętrzny

    Podział na cieplejsze południe i chłodniejszą północ utrzyma się również w kolejnych dniach. Jeszcze w nocy z wtorku na środę na północnym wschodzie utrzyma się dziesięciostopniowy mróz, jednak na południu nawet po zmroku będzie około jeden stopień ciepła.

    Pogoda we wtorek będzie nieprzyjemna: z dużą ilością chmur i opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem w wielu miejscach. Sam śnieg może sypnąć praktycznie tylko w górach i na północnym wschodzie. W ciągu dnia termometry pokażą od -2 stopni na północy, około 2 stopni powyżej zera w centrum do 5 st. C na południu.

    Cieplejszy epizod rozciągnie się również na środę, kiedy to w południowej Polsce możemy liczyć od 3 do nawet 8 stopni ciepła, a na północy będzie od -1 do 2 stopni. Deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg może popadać na północy.

    W piątek miejscami na południu będzie prawie 10 stopni Celsjusza. W północnej połowie kraju rano trzeba uważać na niebezpieczną gołoledź
