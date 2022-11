Wtorek w prawie całej Polsce będzie pogodny. Jedynie na północy pojawi się więcej chmur i słabe opady deszczu. Będzie także cieplej - na zachodzie i południu kraju słupki rtęci sięgną 15 st. Celsjusza. IMGW ostrzega jednak przed porywistym wiatrem, którego porywy nad morzem sięgną nawet 55 km/h .

W środę najładniejsza pogoda będzie na południowym-wschodzie Polski. Jedynie na północnym-zachodzie spodziewany jest deszcz. Będzie dość ciepło. W większości kraju słupki rtęci pokażą 12-13 stopni, a termometry mieszkańców południowego-wschodu kraju pokażą nawet 15 st. Celsjusza. Na północy kraju wciąż będzie wiało.

Reklama

Ciepły początek listopada. W czwartek chłodniej

W czwartek dotrze do Polski chłodny front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą zachmurzenie i deszcz. Wciąż będzie jednak dość ciepło, choć chłodniej niż w poprzednich dniach. Temperatura wyniesie od 10 do 13 st. Celsjusza. Jedynie w obszarach podgórskich chłodniej. Tam od 8 do 10 st. Celsjusza. Meteorolodzy nadal ostrzegają przed porywistym wiatrem.

Długi weekend. Jak pogoda w Święto Niepodległości?

Początek długiego weekendu zapowiada się pogodny. W piątek chmury, a co za tym idzie opady deszczu, utrzymają się na wschodzie. Nad resztą kraju przeważać będzie słońce. Temperatura nie wzrośnie znacząco - prawie wszędzie będzie od 9 do 13 stopni Celsjusza. W sobotę i niedzielę również pogodnie. Więcej chmur będzie jedynie na północy Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 13 st. Celsjusza.

Nad Polską w połowie tygodnia dominować będzie wyż, który zazwyczaj przynosi słońce i suche powietrze, ale nie tym razem. Będzie to tzw. zgniły wyż - bardzo wysokiemu ciśnieniu, towarzyszyć będą gęste mgły, opady mżawki i smog. Da się to szczególnie we znaki wieczorami, nocami i o porankach. Zanieczyszczenie powietrza będzie wówczas przekraczać dopuszczalne normy.

Jaka pogoda jeszcze czeka nas w listopadzie?

Po weekendzie meteorolodzy spodziewają się ochłodzenia. Temperatura spadnie i miejscami nie przekroczy 5 st. Celsjusz. Noce zapowiadają się jeszcze chłodniejsze. Prawie w całym kraju słupki rtęci nie przekroczą 0 st. Celsjusza. Ocieplić ma się pod koniec tygodnia.

Ten tydzień to kolejnym spokojny pogodowo okres. Początek miesiąca przywitał nas ładną pogodą. Jak przewidują meteorolodzy listopad będzie wyjątkowo ciepły. Według IMGW średnia miesięczna temperatura powietrza w całym kraju powinna kształtować się powyżej normy z ostatnich 30 lat.