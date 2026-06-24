"Czeka go proces". Pełnomocnik Dawida Kacprzyka ostrzega byłego ordynatora

Był ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym w Warszawie, Emil Jędrzejewski ujawnił we wtorek w Kanale Zero, że na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów.

Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Jako przykład podał badanie tomografem nieżyjącego pacjenta.

Według Emil Jędrzejowski za nieprawidłowości odpowiedzialny był Dawid Kacprzyk, 28-letni lekarz będący w trakcie robienia specjalizacji, który do niedawna był koordynatorem SOR w Szpitalu Południowym.

W środę głos w sprawie zabrał pełnomocnik Dawida Kacprzyka, który potwierdził, że sytuacja z tomografem faktycznie miała miejsce, jednak nie została przedstawiona zgodnie z prawdą.

- Sytuacja taka - mój mocodawca wie to z przekazu - była, natomiast absolutnie nie tak opisana jak przez pana Jędrzejewskiego, bo chyba dotyczyło to po prostu badań przyczyny śmierci. Ta sytuacja miała miejsce zanim mój klient był w ogóle zatrudniony w szpitalu - stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą" mecenas Jacek Dubois.

Jak dodał w sprawie śmierci pacjenta toczy się postępowanie w prokuraturze. - Była to sytuacja, kiedy na dyżurze był inny lekarz, który był przesłuchiwany w tej sprawie w prokuraturze. Dotyczyło to prawdopodobnie zaniedbań bezpośrednio ratowników medycznych i w tej sprawie nasz klient nie miał nawet z tym wydarzeniem jakiegokolwiek związku - podkreślił prawnik.

- Mój klient zaprzecza wszystkim interwencjom dotyczącym fałszowania dokumentacji i popełnienia błędów w sztuce. Jedyną prawdą, która jest w tej wypowiedzi jest to, że pan Kacprzyk rzeczywiście nakłaniał pacjentów do pisania skarg na pana Emila Jędrzejowskiego - dodał Dubois.

Wkrótce więcej informacji...





Siemoniak w "Graffiti" o nieobecności Zełenskiego: To dobra decyzja Polsat News