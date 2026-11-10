W skrócie Z sondażu Opinia24 dla RMF FM wynika, że 30 proc. badanych chce reformy Trybunału Konstytucyjnego i wyboru jego składu od nowa.

27 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" w kwestii najlepszego rozwiązania sporu o TK.

Za kierownictwem Anny Korwin-Piotrowskiej lub innego sędziego wybranego przez obecny Sejm opowiedziało się 19 proc. respondentów.

Kontynuację prac TK pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego poparło 12 proc. ankietowanych.

9 proc. respondentów uważa, że Trybunał Konstytucyjny należy zlikwidować i zastąpić zupełnie nową instytucją.

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"Które z poniższych rozwiązań Pana(i) zdaniem byłoby najlepsze dla Trybunału Konstytucyjnego?" - takie pytanie usłyszeli respondenci sondażu Opinia24 zrealizowanego na zlecenie RMF FM. Badanie przeprowadzono między 2 a 4 listopada - tuż po eskalacji konfliktu w tej sprawie.

Ankietowani mieli do wyboru sześć odpowiedzi, w tym cztery proponowane scenariusze:

pod kierownictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego. Trybunał powinien nadal działać Trybunał powinien działać dalej pod kierownictwem Anny Korwin-Piotrowskiej lub innego z sędziów wybranych przez obecną większość sejmową. Należy przeprowadzić reformę Trybunału i wybrać jego skład od nowa. Trybunał należy zlikwidować i zastąpić nową instytucją. Żadne z powyższych. Nie wiem/Trudno powiedzieć.

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Najwięcej ankietowanych - 30 proc. - opowiedziało się za reformą TK i powołaniem składu sądu od nowa.

Na drugim miejscu nie uplasowała się żadna opcja zakładająca poparcie jednej ze stron sporu. 27 proc. respondentów wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

W kontekście alternatywy dotyczącej kierownictwa więcej badanych - 19 proc. - opowiedziało się za tym, aby to Anna Korwin-Piotrowska stanęła na czele sądu. W tym scenariuszu zawiera się również opcja objęcia funkcji prezesa TK przez innego z sędziów wybranych przez obecny Sejm.

Z kolei Bogdana Święczkowskiego przewodzącego sądowi konstytucyjnego preferowałoby 12 proc. ankietowanych.

9 proc. respondentów wyraziło opinię, że TK należy zlikwidować, a w jego miejsce stworzyć nową instytucję. Pozostałe 4 proc. badanych uważa, że żadna z powyższych opcji nie jest dobra.

Preferencja polityczna a rozwiązanie sporu o TK

Zarówno wśród ankietowanych wyborców PiS, jak i KO poparcie dla partii odpowiada scenariuszowi forsowanemu przez wskazane strony sporu.

Większość głosujących na PiS wolałaby przyznanie kierownictwa nad TK Bogdanowi Święczkowskiemu. Taką preferencję wskazało 45 proc. osób deklarujących poparcie dla tego ugrupowania. Na drugim miejscu w tej kategorii znalazła się opcja zakładająca reformę, za czym opowiedziało się 25 proc. omawianej grupy respondentów.

Wprost przeciwnie sytuację widzą wyborcy KO. Zdecydowana większość, stanowiąca 61 proc. odpowiedzi w tej kategorii, chciałaby dalszego funkcjonowania TK pod przewodnictwem Anny Korwin-Piotrowskiej. Poparcie dla opcji reformy wygląda w tej sytuacji podobnie jak w przypadku głosujących na PiS. Wśród popierających KO opowiedziało się za nią 21 proc. respondentów.

Po żadnej ze stron politycznego sporu nie stanęli sympatycy Konfederacji. W tej grupie dominowała wizja reformy TK, za czym opowiedziało się 64 proc. ankietowanych w tej grupie. Pozostałe głosy rozłożyły się na warianty Święczkowskiego i Korwin-Piotrowskiej odpowiednio w liczbach 15 proc. i 10 proc. badanych.

Sondaż Opinia24 został zrealizowany w dniach 2-4 listopada 2026 roku. Badaniem objęto 1001 respondentów. Badanie przeprowadzono techniką mieszaną (mixed-mode), łączącą wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI).



