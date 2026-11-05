Czarzasty zwrócił się do Nawrockiego, wskazał na USA. "Warto się nie podlizywać"

Karol Płatek

Karol Płatek

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- Warto mówić prawdę, warto się nie podlizywać - powiedział Włodzimierz Czarzasty, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego. Marszałek Sejmu skomentował wyniki wyborów do amerykańskiego Kongresu i przywołał przykład wiceprezydenta USA J.D. Vance'a. Poinformował również, że Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił koalicjantom zamiar zgłoszenia projektu resetu konstytucyjnego.

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Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przemawia przy mikrofonie na tle niebieskiej ścianki z logo Sejmu RP.
Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w SejmieAdam Burakowski/East News / Jakub Adamczyk/East NewsEast News

W skrócie

  • Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odwagę w relacjach z USA, wskazując, że warto być krytycznym nawet wobec bliskich sojuszników.
  • Marszałek Sejmu odniósł się do słów wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który powiązał porażkę republikanów w wyborach do Kongresu z prowadzeniem wojny w Iranie.
  • Czarzasty ocenił sceptycznie propozycję resetu konstytucyjnego zgłoszoną przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, wykluczając dialog w tej sprawie z politykami PiS.
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Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu odniósł się do wyników wyborów do Kongresu USA. Marszałek Sejmu nie ukrywał zadowolenia z rezultatu demokratów, przekonując, że ich zwycięstwo może przełożyć się na lepszą współpracę Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

Polityk skierował również bezpośredni apel do prezydenta Karola Nawrockiego, przekonując, że w relacjach z Waszyngtonem należy otwarcie mówić o różnicach zdań. Jako przykład przywołał wypowiedź wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, dotyczącą przyczyn wyborczej porażki republikanów.

- Warto mówić prawdę, warto się nie podlizywać, warto być krytycznym w stosunku nawet do naszego największego przyjaciela, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych - powiedział Czarzasty.

Czarzasty z apelem do Nawrockiego. Przywołał słowa J.D. Vance'a

Marszałek Sejmu zwrócił się bezpośrednio do polskiego prezydenta, wskazując na zmieniającą się sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych.

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- Wyobraźcie sobie państwo, panie i panowie, szczególnie z prawicy, oraz pan, panie prezydencie, zwracam się do pana prezydenta Karola Nawrockiego, że można mówić prawdę, być odważnym w sprawie polityków, nawet takich jak pan prezydent Donald Trump, i polityki Stanów Zjednoczonych - mówił Czarzasty.

Polityk nawiązał następnie do środowej wypowiedzi wiceprezydenta USA J.D. Vance'a,, otwiera się w nowym oknie który powiązał porażkę republikanów w wyborach do Kongresu z wojną przeciwko Iranowi. Czarzasty odniósł się przy tym do kwestii wzrostu cen paliw.

- Okazało się, zwracam się do pana prezydenta Nawrockiego, że pokazano jednak, że ceny benzyny rosną w związku z wojną Ameryki w Iranie, a nie w związku z atakami Ukrainy na Rosję, kontratakami - stwierdził marszałek.

J.D. Vance dystansuje się od Trumpa? Wojna z Iranem w tle

Jak informuje "The Wall Street Journal", J.D. Vance od początku sprzeciwiał się wojnie z Iranem, choć publicznie bronił działań amerykańskiej administracji. Po wyborczej porażce republikanów wiceprezydent wskazał konflikt jako jedną z jej głównych przyczyn.

Według dziennika w Białym Domu od tygodni obawiano się negatywnego wpływu wojny na notowania republikanów.

Administracja miała ograniczać rozgłos wokół kolejnych amerykańskich ataków na Iran, aby nie zaszkodzić partii przed wyborami.

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Według gazety Donald Trump zgodził się z oceną Vance'a dotyczącą wpływu wojny na wynik głosowania, zaznaczając jednak, że jego zdaniem konflikt był wart podjęcia.

Czarzasty o propozycji Kosiniaka-Kamysza. "Jestem sceptyczny"

Podczas konferencji prasowej Czarzasty odniósł się również do zapowiadanego przez PSL projektu "resetu konstytucyjnego". Marszałek Sejmu potwierdził, że Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował koalicjantów o swojej inicjatywie podczas środowego spotkania.

- Wczoraj nas poinformował, bo było spotkanie koalicjantów. Zobaczymy, na czym ten reset będzie polegał i co zaproponuje pan Kosiniak-Kamysz - powiedział Czarzasty.

Marszałek Sejmu odniósł się również do możliwości zmiany konstytucji w obecnej kadencji parlamentu.

- Ja jestem sceptyczny co do zmiany konstytucji, jeżeli chodzi o tę kadencję. Nie uważam za stosowne rozmawianie o tym z tymi, którzy tę konstytucję łamią. Nie mówię oczywiście o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, tylko o PiS-ie i stronie prawicowej - wyjaśnił.

W sprawie TK Czarzasty przekonywał, że sędziowie wybrani przez Sejm rozpoczęli już pracę, a instytucja powinna przede wszystkim zająć się zaległymi sprawami obywateli. Według przytoczonych przez niego danych na rozpatrzenie czeka około 1200 wniosków.

- Ja tutaj nie widzę potrzeby resetu w tej sprawie. Uważam, że jest wprowadzana normalność. Ona może być bolesna dla niektórych, ale jest wprowadzana normalność - stwierdził marszałek.

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