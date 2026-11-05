W skrócie Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odwagę w relacjach z USA, wskazując, że warto być krytycznym nawet wobec bliskich sojuszników.

Marszałek Sejmu odniósł się do słów wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który powiązał porażkę republikanów w wyborach do Kongresu z prowadzeniem wojny w Iranie.

Czarzasty ocenił sceptycznie propozycję resetu konstytucyjnego zgłoszoną przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, wykluczając dialog w tej sprawie z politykami PiS.

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Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu odniósł się do wyników wyborów do Kongresu USA. Marszałek Sejmu nie ukrywał zadowolenia z rezultatu demokratów, przekonując, że ich zwycięstwo może przełożyć się na lepszą współpracę Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

Polityk skierował również bezpośredni apel do prezydenta Karola Nawrockiego, przekonując, że w relacjach z Waszyngtonem należy otwarcie mówić o różnicach zdań. Jako przykład przywołał wypowiedź wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, dotyczącą przyczyn wyborczej porażki republikanów.

- Warto mówić prawdę, warto się nie podlizywać, warto być krytycznym w stosunku nawet do naszego największego przyjaciela, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych - powiedział Czarzasty.

Czarzasty z apelem do Nawrockiego. Przywołał słowa J.D. Vance'a

Marszałek Sejmu zwrócił się bezpośrednio do polskiego prezydenta, wskazując na zmieniającą się sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych.

- Wyobraźcie sobie państwo, panie i panowie, szczególnie z prawicy, oraz pan, panie prezydencie, zwracam się do pana prezydenta Karola Nawrockiego, że można mówić prawdę, być odważnym w sprawie polityków, nawet takich jak pan prezydent Donald Trump, i polityki Stanów Zjednoczonych - mówił Czarzasty.

Polityk nawiązał następnie do środowej wypowiedzi wiceprezydenta USA J.D. Vance'a,, otwiera się w nowym oknie który powiązał porażkę republikanów w wyborach do Kongresu z wojną przeciwko Iranowi. Czarzasty odniósł się przy tym do kwestii wzrostu cen paliw.

- Okazało się, zwracam się do pana prezydenta Nawrockiego, że pokazano jednak, że ceny benzyny rosną w związku z wojną Ameryki w Iranie, a nie w związku z atakami Ukrainy na Rosję, kontratakami - stwierdził marszałek.

J.D. Vance dystansuje się od Trumpa? Wojna z Iranem w tle

Jak informuje "The Wall Street Journal", J.D. Vance od początku sprzeciwiał się wojnie z Iranem, choć publicznie bronił działań amerykańskiej administracji. Po wyborczej porażce republikanów wiceprezydent wskazał konflikt jako jedną z jej głównych przyczyn.

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Według dziennika w Białym Domu od tygodni obawiano się negatywnego wpływu wojny na notowania republikanów.

Administracja miała ograniczać rozgłos wokół kolejnych amerykańskich ataków na Iran, aby nie zaszkodzić partii przed wyborami.

Według gazety Donald Trump zgodził się z oceną Vance'a dotyczącą wpływu wojny na wynik głosowania, zaznaczając jednak, że jego zdaniem konflikt był wart podjęcia.

Czarzasty o propozycji Kosiniaka-Kamysza. "Jestem sceptyczny"

Podczas konferencji prasowej Czarzasty odniósł się również do zapowiadanego przez PSL projektu "resetu konstytucyjnego". Marszałek Sejmu potwierdził, że Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował koalicjantów o swojej inicjatywie podczas środowego spotkania.

- Wczoraj nas poinformował, bo było spotkanie koalicjantów. Zobaczymy, na czym ten reset będzie polegał i co zaproponuje pan Kosiniak-Kamysz - powiedział Czarzasty.

Marszałek Sejmu odniósł się również do możliwości zmiany konstytucji w obecnej kadencji parlamentu.

- Ja jestem sceptyczny co do zmiany konstytucji, jeżeli chodzi o tę kadencję. Nie uważam za stosowne rozmawianie o tym z tymi, którzy tę konstytucję łamią. Nie mówię oczywiście o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, tylko o PiS-ie i stronie prawicowej - wyjaśnił.

W sprawie TK Czarzasty przekonywał, że sędziowie wybrani przez Sejm rozpoczęli już pracę, a instytucja powinna przede wszystkim zająć się zaległymi sprawami obywateli. Według przytoczonych przez niego danych na rozpatrzenie czeka około 1200 wniosków.

- Ja tutaj nie widzę potrzeby resetu w tej sprawie. Uważam, że jest wprowadzana normalność. Ona może być bolesna dla niektórych, ale jest wprowadzana normalność - stwierdził marszałek.



