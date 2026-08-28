Czarzasty zdecydował. Sejm zagłosuje nad wetem prezydenta

W skrócie Sejm będzie głosować nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącym ustawy o rynku kryptowalut, zgodnie z zapowiedzią marszałka Włodzimierza Czarzastego.

Marszałek Czarzasty podkreślił, że głosowanie dotyczy odrzucenia działań mafijnych oraz łapownictwa związanego z ustawą o kryptowalutach.

Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie wetował projekt ustawy rządowej, argumentując, że jego propozycje nie zostały uwzględnione, a inicjatywa prezydencka ma poprawiać skuteczność ochrony przed przestępstwami.

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- Będziemy to głosowali, bo trzy razy pan prezydent Nawrocki wetował tę ustawę. Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi - przekonywał Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z dziennikarzami.

Jak wskazywał, chodzi o wystąpienie przeciwko "matactwom" i "przyzwoleniu na oszukiwanie ludzi".

Czarzasty ogłasza. Weto Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptowalutach będzie głosowane ponownie

W pewnym momencie Czarzasty zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego. - Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem - mówił marszałek.

Wcześniej, podczas piątkowego posiedzenia Rady Ministrów, Donald Tusk zapowiadał, że zwróci się do Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o ponowne głosowanie w sprawie weta prezydenta.

- Liczę na to, że wreszcie przyjmiemy w Sejmie ustawę o kryptowalutach tak, żeby tego typu nadużycia, przestępstwa, sensacje, nie miały już miejsca w Polsce (...) Przynajmniej pokażcie, że macie resztki wstydu, panowie z opozycji i Pałacu Prezydenckiego, i pomóżcie nam naprawiać tę sytuację - apelował szef rządu.

Prezydent konsekwentnie wetuje rządowe projekty ustaw o kryptowalutach

Karol Nawrocki trzykrotnie wetował projekt ustawy o kryptoaktywach proponowany przez rząd. Przekonywał, że popiera uregulowanie tego sektora, jednak rząd nie uwzględnił większości propozycji przygotowanych przez jego kancelarię.

- Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z "kryptocieniem" zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste, chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać - stwierdził w materiale wideo opublikowanym w czerwcu na platformie X.

Prezydent zwrócił uwagę, że w Sejmie znajduje się inicjatywa ustawodawcza prezydenta, która jest "w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym".

- (Inicjatywa) poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku (...) Tylko polityczny upór i słabość obecnego rządu w tym obszarze powoduje niechęć do projektu prezydenckiego i odpowiedzialnego uregulowania tego rynku - powiedział Nawrocki.



