Czarzasty zapowiada ukaranie posłów PiS. "Nie ma zgody"

Krzysztof Ryncarz

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji wobec posłów PiS Dariusza Mateckiego i Michała Wosia. Politycy zostali w piątek wykluczeni z obrad Sejmu po tym, jak przynieśli na salę transparenty ze zdjęciami nawiązującymi do sprawy z Kłodzka z podpisami "Tylko nie mów nikomu". Akcja wywołała duże zamieszanie, a w ławach poselskich doszło do przepychanek.

Włodzimierz Czarzasty przemawia przy mównicy; w tle poseł PiS Michał Woś z plakatem z napisem "Tylko nie mów nikomu”
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział ukaranie posłów PiS Michała Wosia i Dariusza Mateckiego

W skrócie

  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział konsekwencje wobec posłów PiS Dariusza Mateckiego i Michała Wosia po ich wykluczeniu z obrad.
  • Posłowie Matecki i Woś przynieśli na salę sejmową transparenty z wizerunkami Donalda Tuska, Moniki Wielichowskiej i Kamili L. oraz napisem "Tylko nie mów nikomu".
  • Na sali doszło do przepychanek, a po wykluczeniu posłów PiS zarządzono przerwę w obradach.
"Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Prezydium Sejmu wyciągnie konsekwencje wobec posłów Dariusza Mateckiego i Michała Wosia. Posłowie zostali wykluczeni dziś z posiedzenia, ponieważ uniemożliwiali prowadzenie obrad" - poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych kancelaria Sejmu.

- Na przeszkadzanie w prowadzeniu obrad nie ma zgody - powiedział Czarzasty, komentując incydent, do którego doszło podczas piątkowego posiedzenia Sejmu.

Awantura w Sejmie. Posłowie PiS przyszli z transparentami

Do awantury w Sejmie doszło w trakcie piątkowych obrad. Posłowie PiS Dariusz Matecki i Michał Woś przyszli na salę sejmową z transparentami przedstawiającymi premiera Donalda Tuska i wicemarszałek Monikę Wielichowską z Kamilą L. - byłą działaczką Platformy Obywatelskiej z Kłodzka, która została w marcu skazana na 6,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy córce, która była wykorzystywana przez jej męża.

Mężczyzna został natomiast skazany za wykorzystywanie dziewczynki oraz znęcanie się nad zwierzętami.

Zobacz również:

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz
Polska

Berkowicz z "najwyższą karą". Jest decyzja Prezydium Sejmu

Michał Blus
Michał Blus

Na transparentach posłów PiS oprócz zdjęć Tuska i Wielichowskiej znajdowało się również hasło: "Tylko nie mów nikomu".

Marszałek Sejmu zwrócił uwagę, że Woś i Matecki zakłócają obrady Sejmu. Próby przywołania posłów do porządku nie przyniosły jednak w skutku. Poseł KO Witold Zembaczyński próbował wyrwać transparent Wosiowi, a na sali doszło do przepychanek.

Ostatecznie Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o wykluczeniu z obrad Sejmu obu posłów PiS, a następnie musiał zarządzić przerwę.

Zobacz również:

Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach
Polska

Prezydenckie weto ws. kryptoaktywów. Sejm podjął decyzję

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski
"Słusznie budzi niepokój". Kontrowersje wokół nominacji prezydentaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze