W skrócie Włodzimierz Czarzasty zadeklarował chęć konsolidacji Lewicy i poparł wspólny start w najbliższych wyborach z Adrianem Zandbergiem i Joanną Senyszyn.

Czarzasty wyraził gotowość do współpracy politycznej, zaznaczając, że Nowa Lewica w rządzie przeprowadziła wiele ustaw, z których jest dumna.

W trakcie wywiadu wspomniano także sprawę nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym.

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Włodzimierz Czarzasty był w niedzielę gościem programu "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News. Podczas rozmowy poruszono między innymi aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym. Bogdan Rymanowski dopytywał bowiem marszałka Sejmu o niedawny apel Adriana Zandberga w Sejmie dotyczący wyjaśnienia tej sprawy.

W odpowiedzi Czarzasty ocenił, że "na pewno tę sprawę trzeba wyjaśnić i wyciągnąć wnioski". - Nie ma w tym Lewicy i to jest dla mnie jako marszałka i jednego z liderów partii najważniejsza informacja - powiedział.

Czarzasty z deklaracją w sprawie wyborów. Chce współpracować z Zandbergiem i Senyszyn

Marszałek Sejmu podkreślił jednocześnie, że nie zamierza odnosić się do słów Adriana Zandberga, ponieważ chciałby, aby "lewica się konsolidowała i żeby w najbliższych wyborach poszła razem".

- Chciałbym pójść razem z panem Zandbergiem, chciałbym pójść razem z panią Senyszyn. Uważam, że w Polsce konsolidacja lewicy przed wyborami i wspólna lista w wyborach są rozsądne dla kraju - ocenił.

Włodzimierz Czarzasty odniósł się jednocześnie do różnic politycznych między nim a Adrianem Zandbergiem. - Łączy nas 95 proc. poglądów, 5 proc. to jest różnica w podejściu do rządu. Ja uważam, że w tym rządzie Lewica przeprowadziła bardzo wiele ustaw, z których jesteśmy bardzo zadowoleni - wyjaśnił.

- Pan Zandberg uważa, że te rząd, głównie ze względu na Koalicję Obywatelską, jest złym rządem - dodał.

Czarzasty o ochronie zdrowia w Polsce. Wspomniał o radykalnych rozwiązaniach

Dodajmy, że wracając do kwestii ochrony zdrowia, Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Nowa Lewica jest gotowa na "bardzo radykalne rozwiązania", jeżeli zostaną one przygotowane przez ministerstwo. Wszystko po to, aby poprawić między innymi sytuację finansową szpitali.

- Trzeba zastanowić się nad takimi zmianami jak wprowadzenie limitu zarobków dla lekarzy. (...) To jest nienormalne, że w ramach funduszu w wielu miejscach jest 95 proc. środków przeznaczanych na wynagrodzenia - stwierdził.

Marszałek Sejmu dodał ponadto, że należy zastanowić się nad relacjami pomiędzy lekarskimi praktykami prywatnymi a publicznymi.

Nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Ogromne zarobki lekarza i "salonik VIP"

Przypomnijmy, sprawa nieprawidłowości w Szpitalu Południowym poruszyła polską scenę polityczną na początku tygodnia, kiedy na jaw wyszła kwestia ogromnych zarobków Dawida Kacprzyka, radnego KO i koordynatora SOR-u w placówce.

29-letni lekarz, będący ciągle w trakcie specjalizacji, w ciągu roku zarobił 1,6 mln złotych. Jak ustalili dziennikarze, często mimo oficjalnego pełnienia dyżuru, nie pojawiał się w szpitalu. W tym czasie poświęcał się m.in. aktywnościom związanym z działalnością polityczną.

Portal Zero ujawnił przy tym, że na SOR-ze w Szpitalu Południowym politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani poza kolejką i mogli korzystać z tzw. saloniku VIP. Po ujawnieniu tych informacji Kacprzyk zrezygnował zarówno z członkostwa w KO, jak i mandatu radnego. Z kolei szpital rozwiązał z nim umowę.

Konsekwencje dotknęły też władze szpitala. Rafał Trzaskowski ogłosił odwołanie rady nadzorczej placówki, a premier Donald Tusk zwrócił się do NIK o przeprowadzenie kontroli. Zareagowała także Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która podjęła z urzędu czynności sprawdzające w sprawie tych doniesień.





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