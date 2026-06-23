W skrócie Wirtualna Polska poinformowała, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie będzie obecny na Konferencji Odbudowy Ukrainy, gdzie miał spotkać się z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu Rusłanem Stefanczukiem.

Wcześniej Polsat News podawał, że na wydarzeniu nie pojawi się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a ukraińskiej delegacji przewodniczyć będzie premier Ukrainy Julija Swyrydenko.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że konferencja dotycząca wspólnych działań po wojnie w Ukrainie odbędzie się mimo aktualnych napięć w relacjach polsko-ukraińskich.

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Jak dowiedział się Polsat News, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w wydarzeniu Ukraine Recovery Conference w Gdańsku. Premier Ukrainy Julia Swyrydenko potwierdziła, że osobiście pokieruje ukraińską delegacją.

Włodzimierz Czarzasty przekazał dziennikarzom w Sejmie, że także on najpewniej nie zjawi się na konferencji. - Dla mnie głównym źródłem i kontaktem jest szef parlamentu ukraińskiego i mam informację, że on nie przyjedzie - wyjaśnił. Nieobecność marszałka Sejmu na wydarzeniu potwierdziło później Wirtualnej Polsce Biuro Obsługi Mediów.

Czarzasty wskazał na obowiązki premiera. "Nie widzę sensacji"

- Jeśli jest premier Ukrainy, to rozumiem, że podstawową misję ma pan premier Donald Tusk i na pewno świetnie ją wypełni - mówił na sejmowych korytarzach Czarzasty, pytany o rezygnację z uczestnictwa w konferencji. Podkreślił, że "nie widzi w tym żadnej sensacji".

Jednocześnie przewodniczący Nowej Lewicy zapewnił, iż nie jest wrogo nastawiony do ukraińskiego rządu. - Jeżeli będzie ostatnia grupa, która będzie miała kontakt z Ukrainą, w sensie rozmów o przyszłości, to ja na pewno będę chciał w tej grupie być, bo uważam, że interesem Polski i Polaków są dobre kontakty z Ukrainą, bez względu na to, jakie to teraz budzi emocje (...). Na końcu to jest sąsiad Polski, (...) to jest interes biznesowy - uznał.

"Konferencja się odbędzie". Tusk studzi emocje

Napięcia w relacjach polsko-ukraińskich nasiliły się po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" i późniejszym odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

We wtorek sytuację ponownie skomentował premier Donald Tusk. - Jestem odpowiedzialny za Polskę, nie za Ukrainę. Nie przyłożę ręki do podsycania tego napięcia - zaznaczył przed posiedzeniem rządu.

Szef polskiego rządu nadmienił, że konferencja dotycząca wspólnych przedsięwzięć po zakończeniu wojny w Ukrainie i tak się odbędzie. - Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i Kijowie - powiedział.





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