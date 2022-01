W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Lewicy o uzdrowieniu ochrony zdrowia pt. "Recepta Dla Polski". W jej trakcie liderzy ugrupowania przypomnieli swoje propozycje dotyczące wprowadzenia obowiązku szczepień, paszportów covidowych oraz zwiększenia nakładów na służbę zdrowia.

Konwencja Lewicy. Biedroń o "groźbie śmierci"

Przed wydarzeniem wszyscy jego uczestnicy zostali przetestowani na COVID-19. "Niektórzy boją się patyczka w nosie. My jesteśmy odważni i czujemy się odpowiedzialni za innych" - poinformowała Lewica na Twitterze. Jak dodano, wszystkie testy były negatywne.

- Obowiązkowe szczepienia to jedyna gwarancja bezpieczeństwa dla nas i dla naszych bliskich, to odpowiedzialność, to nadzieja, to życie. Tchórzliwość i brak działań rządu PiS to strach, to groźba choroby, to śmierć. Lewica jest za życiem. Dołączcie do nas - zaapelował Robert Biedroń.







Włodzimierz Czarzasty przypomniał natomiast, że 7 grudnia Lewica złożyła projekt ustawy o obowiązkowych, nie przymusowych szczepieniach. - Od tego momentu zachorowało ponad milion osób i umarło 20 tys. ludzi - podkreślił.

"Słucha pan szaleńców"

- Dlaczego nie wprowadzamy obowiązkowych szczepień? Przecież wszyscy wiemy, że jak ktoś jest zaszczepiony, to jest bezpieczniejszy. Rząd jednak nie słucha ekspertów i lekarzy - stwierdził.

- Lekarze radzili premierowi obowiązkowe szczepienia, ale nie chciał ich słuchać, więc odeszli - dodał.

Polityk zawracając się bezpośrednio do premiera stwierdził, że "słucha on szaleńców". - Słucha pan ludzi, którzy uważają, że Ziemia jest płaska - powiedział.

- Panie premierze, panie Jarosławie Kaczyński oskarżam was o to, że w imię większości sejmowej, większość sejmowa zabija ludzi - dodał.