W skrócie Włodzimierz Czarzasty przemówił w Radzie Najwyższej Ukrainy jako jedyny polityk z Zachodu podczas czwartej rocznicy wojny z Rosją.

Lewica planuje wzmocnić swój wizerunek poprzez zaangażowanie w politykę zagraniczną i kwestie bezpieczeństwa, korzystając z funkcji marszałka Sejmu.

W koalicji rządzącej istnieje podział ról w polityce zagranicznej, gdzie Lewica skupia się na prounijnym kursie i wsparciu Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W czwartą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę Włodzimierz Czarzasty - jako jedyny zachodni polityk - przemówił przed deputowanymi w Radzie Najwyższej Ukrainy. - To jest duży dyplomatyczny sukces polskiego rządu, samego marszałka, ale też całej Lewicy - oceniał w rozmowie z Interią dzień przed wystąpieniem jeden z najbliższych współpracowników drugiej osoby w państwie.

Jak zapewniło nas inne źródło w partii, "wystąpienie było skonsultowane z MSZ, marszałek zaprezentował stanowisko całej naszej koalicji, większości parlamentarnej". - Wystąpienie będzie spójne z linią rządową: pomoc Ukrainie, członkostwo w Unii Europejskiej, inwestycje w obronność, poważne rosyjskie zagrożenie - to już trzeci głos z otoczenia Czarzastego w tej sprawie.

"Nic o was bez was". Czarzasty oklaskiwany w ukraińskim parlamencie

Co powiedział marszałek Sejmu przed ukraińskim parlamentem? Przede wszystkim oddał cześć Ukraińcom, walczącym na froncie z rosyjskim najeźdźcą.

- W imieniu narodu polskiego chylę czoła przed wszystkimi, którzy zginęli w obronie niepodległej Ukrainy, w obronie naszej wspólnej europejskiej cywilizacji przed fanatyzmem liderów Kremla, gotowych na każdą zbrodnię - zaczął Włodzimierz Czarzasty.

Następnie w ostrych słowach potępił Władimira Putina "jako zbrodniarza". - Osądzam i potępiam ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują zabójstw i gwałtów na ukraińskim narodzie - punktował.

Przewodniczący Nowej Lewicy podkreślił, że "nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. A wolnej Ukrainy nie może być bez wolnej Polski". Za te słowa otrzymał od słuchających go polityków gromkie brawa.

W wystąpieniu Czarzastego nie zabrakło też ważnego zwłaszcza dla strony polskiej wątku historycznego, a mianowicie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Tu marszałek Sejmu zaznaczył wielką wagę wspólnej historii obu krajów i przypomniał drogę, jaką w ostatnich dekadach Polska przeszła, żeby stać się silnym, zachodnim państwem demokratycznym.

- Tego samego życzę wam, Ukrainie. Polska była, jest i będzie solidarna z Ukrainą, Polska jest nie tylko sąsiadem, ale też sojusznikiem - zapewnił marszałek Sejmu, jednocześnie przypominając ogromne polskie wsparcie dla Ukrainy od pierwszego dnia rosyjskiej agresji.

Marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty MARCIN BANASZKIEWICZ / FotoNews / Agencja FORUM

W kwestii negocjacji pokojowych i szans na zakończenie wojny Czarzasty podkreślił, że Polska oczekuje "sprawiedliwego pokoju", do którego może jednak dojść "tylko wtedy, kiedy Rosja zostanie zmuszona do zaprzestania agresji". - Domagamy się wznowienia działania zasad praworządności międzynarodowej opartej na prawie i wartościach demokratycznych. (...) Nic o was bez was - podkreślił.

Dodał przy tym, że jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy będzie dołączenie do Unii Europejskiej. Polska - jak podkreślił Czarzasty - wyraża jednoznaczne wsparcie dla ukraińskiej akcesji do UE. Marszałek Sejmu przekazał również, że w toku rozmów z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu Rusłanem Stefanczukiem obie strony zdecydowały o powołaniu grupy wsparcia integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Dyplomacja rządu Donalda Tuska. Rozgrywka na trzech policjantów

Z rozmów Interii z czołowymi politykami Lewicy wynika, że zagranicznych aktywności Włodzimierza Czarzastego w drugiej części kadencji należy spodziewać się więcej. I to nie tylko tych okolicznościowych, wynikających z pełnionej funkcji marszałka Sejmu.

Nasze źródła w partii tłumaczą, że Lewica zamierza wyraźnie przesunąć środek ciężkości w swojej politycznej agendzie właśnie w kierunku spraw zagranicznych i kwestii bezpieczeństwa. To efekt wydarzeń na arenie międzynarodowej, arcyważnych z punktu widzenia przyszłości Polski, ale też zauważalnej zmiany w priorytetach i oczekiwaniach wyborców.

Teraz staramy się temat polityki zagranicznej i prowadzenia dyplomacji przenieść na osobę marszałka i wykorzystać możliwości, które to stanowisko stwarza

- Nie bez powodu coraz częściej posługujemy się terminami interesu narodowego, polskiej racji stanu czy suwerenności narodowej - mówi nam polityk z otoczenie marszałka Sejmu. Pierwszym sygnałem większego zaangażowania Lewicy w sprawy międzynarodowe miała być świadoma konfrontacja z Donaldem Trumpem (a później również amerykańskim ambasadorem w Polsce Tomem Rose'em) przy okazji braku wsparcia jego starań o Pokojową Nagrodę Nobla.

- Powiedzieliśmy coś, co uważa obecnie większość Polek i Polaków. Badania pokazują, że ponad 60 proc. naszego społeczeństwa nie ufa Trumpowi - argumentuje jeden z naszych rozmówców. Przypomina też, że poza elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, wedle badań sondażowych, reszta wyborców w konfrontacji Czarzasty-Rose stanęła po stronie polityka Lewicy. - Było widać, że to my lepiej wyczuliśmy nastroje społeczne i lepiej reprezentowaliśmy nastroje Polek i Polaków niż prawica - nie kryje zadowolenia nasze źródło.

Z tego, co słyszymy, w obozie władzy panuje też niepisany podział ról, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Koalicja Obywatelska, jako największa partia w rządzie, stara się grać na dwóch fortepianach - amerykańskim i europejskim - unikając w oficjalnych wypowiedziach jaskrawych deklaracji i zachowując postawę strategicznej niejednoznaczności. Nasi rozmówcy przyznają jednak, że zdecydowanie bliżej jej do Brukseli niż administracji Trumpa.

PSL to z kolei obrońca relacji polsko-amerykańskich, a także współpracy wojskowej między obom krajami. Ludowcy to również partia ciesząca się najlepszymi w Koalicji 15 Października relacjami z obozem MAGA i czołowymi postaciami administracji Białego Domu. PSL najostrzej stawia też polskie interesy, zwłaszcza gospodarcze, w relacjach z Ukrainą.

Jaką rolę odgrywa więc w tej układance Lewica? Przeciwwagi właśnie dla ludowców. Oznacza to zdecydowanie bardziej prounijny niż proamerykański kurs, zdecydowaną obronę aktualnego porządku międzynarodowego, a także dowartościowanie strategicznego znaczenia sojuszu Polski z Ukrainą. I to nawet w obliczu coraz silniej odczuwalnych w polskim społeczeństwie antyukraińskich nastrojów, na których politycznie buduje się zwłaszcza Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

- Uważamy, że wsparcie Ukrainy jest kwestią polskiej racji stanu i geopolitycznego pragmatyzmu - argumentuje ważny polityk Lewicy. - Widzimy te resentymenty i uważamy, że jest potrzeba stworzenia języka opowiadania o pomocy Ukrainie, który będzie koncesjonować takie antyukraińskie narracje - kontynuuje. Po chwili wyjaśnia: - Należy mówić, że nie pomagamy Ukrainie tylko w odruchu serca, ale również dlatego, że stanowi bufor między nami a Rosją. To jest nasza wojna, o naszą przyszłość, choć prowadzona nie przez naszych żołnierzy i w dużej mierze jednak nie za nasze pieniądze, chociaż oczywiście Polska też materialne Ukrainę wspierała i wspiera.

Dyplomatyczne kalkulacje Lewicy. "To może być dla nas wartość dodana"

Lewica liczy, że dzięki objęciu przez Włodzimierza Czarzastego funkcji marszałka Sejmu, zyska teraz większe pole manewru w polityce międzynarodowej. A także większą wolność, bo - jak słyszymy - marszałek, chociaż formalnie jest drugą osobą w państwie, to nie jest tak ograniczony gorsetem dyplomatycznych konwenansów i kalkulacji jak premier czy szef MSZ.

- To może być dla nas politycznie wartość dodana - nie ma wątpliwości osoba z władz Lewicy, z którą rozmawiamy o nowych planach tej formacji. - Okazuje się, że funkcja marszałka daje opcję na wykreowania wizerunku partii, którego, mówiąc szczerze, od dawna nam brakowało. Chodzi o takie dociążenie wizerunkowe, gatunkowe partii - słyszymy.

Premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty Jacek Domiński Reporter

Partia Czarzastego chce bowiem uciec z szufladki formacji, zajmującej się jedynie kwestiami społecznymi czy obyczajowymi, które w partii są nazywane "kompetencjami miękkimi" czy "soft polityką". - Sprawy zagraniczne to już domena partii, która poważnie myśli o rządzeniu. Zwłaszcza, że z badań wychodzi, że dla Polaków szeroko rozumiane bezpieczeństwo jest priorytetem numer jeden - stwierdza jedno z naszych źródeł we władzach partii.

Obszar polityki zagranicznej to również okazja do politycznego zwarcia z prawicą - zarówno tą spod znaku PiS-u, jak również obu Konfederacji. A to na polaryzacji z tymi formacjami Lewica chce się budować w kontekście wyborów w 2027 roku.

Należy mówić, że nie pomagamy Ukrainie tylko w odruchu serca, ale również dlatego, że stanowi bufor między nami a Rosją. To jest nasza wojna, o naszą przyszłość (...)

W tym celu konieczne jest jednak dokonanie pewnej korekty kursu, obranego tuż po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Lewica postawiła wówczas na resorty społeczne - rodziny, pracy i polityki społecznej, cyfryzacji oraz nauki - chcąc umocnić swój lewicowy wizerunek i widząc w tych obszarach największe pole do wykazania się w ramach prac rządu.

- Teraz staramy się temat polityki zagranicznej i prowadzenia dyplomacji przenieść na osobę marszałka i wykorzystać możliwości, które to stanowisko stwarza - mówi Interii osoba z bliskiego otoczenia Czarzastego. To również próba nawiązania do czasów świetności Lewicy sprzed ponad dwóch dekad.

- Historycznie patrząc, polityka zagraniczna to był nasz mocny temat, tyle że w czasach, gdy to my byliśmy partnerem większościowym w rządzie - przypomina osoba z kierownictwa Lewicy. - Wejście do NATO i Unii Europejskiej to rządy lewicy i nasze osiągnięcia, wtedy dyplomatycznie byliśmy bardzo mocni i mocno ten temat akcentowaliśmy - argumentuje. Na koniec rzuca: - Co było później, wszyscy wiemy. Nie da się prowadzić dyplomacji nie będąc w rządzie. Ale teraz jest szansa na zmianę.

Łukasz Rogojsz

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

"Gość Wydarzeń". Hennig-Kloska odpowiada Pełczyńskiej-Nałęcz. "Zachęcam do miarkowania osądów" Polsat News