W skrócie Sławomir Cenckiewicz skrytykował Włodzimierza Czarzastego za publiczne ataki na prezydenta Polski.

Włodzimierz Czarzasty ocenił poparcie Karola Nawrockiego dla Viktora Orbana jako kompromitujące dla prezydenta.

Czarzasty zarzucił Nawrockiemu chęć "rozwalenia Unii Europejskiej" i powiązania z Putinem poprzez Orbana.

"Najdalej w dniu 9 kwietnia br. postawił się pan marszałek Włodzimierz Czarzasty poza nawiasem prawa, rozsądku i polskiej polityki. Pańska przeszłość, działalność i kontakty powinny już dawno zamknąć panu drogę do urzędów państwowych wolnej Polski" - napisał Cenckiewicz na portalu X.

"Pańskie grubiańskie ataki na Prezydenta Polski (również dziś) są objawem frustracji i świadomości, że wiemy kim Pan jest i że na takie draństwo w życiu publicznym się nigdy nie zgodzimy" - dodał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Wpis Cenckiewicza jest odpowiedzią na wcześniejszy post Czarzastego. Marszełek Sejmu skomentował w nim porażkę Viktora Orbana w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech, publikując wspólne zdjęcie Karola Nawrockiego z węgierskim premierem. "Został panu tylko Putin panie prezydencie. Pamiętamy Pana ostatnią wizytę w Budapeszcie" - napisał marszałek.

Czarzasty krytykuje Nawrockiego. "Zrobił z siebie idiotę"

Czarzasty w ostrych słowach odniósł się do poparcia jakiego Nawrocki udzielił Orbanowi przed wyborami również w programie "Graffiti" w Polsat News.

- Pan prezydent w naszym imieniu, bo jest prezydentem Polski, po prostu zrobił z siebie idiotę. Wszyscy wiedzieli, jak Węgrzy pod przewodnictwem Orbana sypali piach w tryby całej Unii Europejskiej, jak nienawidzili Polski, jak kochali Putina. Jak można w związku z tym starając się być poważnym politykiem, mówię o panu prezydencie Nawrockim, jechać na dwa tygodnie przed wyborami i przegrać tak sromotnie? - pytał.

- Jak można po prostu poprzeć człowieka, o którym Węgrzy myślą to, co myślą? To jest kompromitacja. Nie obrażam pana Nawrockiego, to opisuje stan jego postępowania - dodał.

Według Czarzastego "każdy Polak w tej chwili się wstydzi za to, że prezydent Polski po prostu jeździ do najbliższego przyjaciela Putina". - Mało tego, ten najbliższy przyjaciel Putina w sposób kompromitujący traci władzę i cała jego polityka kilku ostatnich lat była kompromitująca. To jak to inaczej nazwać? - stwierdził Czarzasty i dodał, że jego zdaniem Nawrocki podobnie jak Orban chciałby "rozwalić Unię Europejską".

- Tak naprawdę Orban był dla Nawrockiego łącznikiem z Putinem, jeżeli chodzi o stronę intelektualną sposobu określania i opisywania świata - ocenił marszałek.

Według wyników na podstawie niemal 99 proc. przeliczonych głosów, ugrupowanie TISZA Petera Magyara może liczyć na 138 mandatów w 199-osobowowym parlamencie Węgier. Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może spodziewać się sześciu miejsc.

