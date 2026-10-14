W skrócie Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że zaprzysiężenie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przebiegło prawidłowo.

Czarzasty podkreślił, że Trybunał Konstytucyjny jest niezależny od prezydenta oraz partii politycznych i wyraził zaufanie do skuteczności nowych sędziów.

Komisja Wenecka wyraziła opinię, że prezydent powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od wybranych przez Sejm sędziów, a w razie odmowy sędziowie mogą złożyć przysięgę bez jego obecności.

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- To bardzo ważny dzień dla demokracji. Jak państwo wiecie, otrzymaliśmy wykładnię od Komisji Weneckiej - powiedział na konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Linia przyjęta przez Kancelarię Sejmu i przez Sejm okazuje się zgodna z prawem - dodał.

- Wręczyłem panu Maciejowi Berkowi decyzję Sejmu o wybraniu go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pan Berek złożył ślubowanie wobec prezydenta w obecności notariusza - wyjaśnił Czarzasty.

Jak nadmienił, "sędziowie, ośmiu wspaniałych, wjechali już na teren Trybunału Konstytucyjnego".

- Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast chcę powiedzieć, że rozpoczyna się czas na normalne, na skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego. Oczekuję, że będzie to się działo w najbliższym czasie - stwierdził.

Czarzasty o ślubowaniu Berka. Krytykował postawę Nawrockiego

- Nie będzie już tak, że Trybunał będzie podejmował decyzje, które będą dyktowane przez pana Kaczyńskiego, przez pana Ziobrę, który jest zastępcą pana Kaczyńskiego, przez pana Berkowicza i postaci intelektualne naszego kraju - zaznaczył Czarzasty.

- Nie będzie również Trybunał Konstytucyjny działał na wykładnię prezydenta, bez względu na to, jak się nazywa, bo Trybunał Konstytucyjny jest ciałem niezależnym, a nie jest ciałem zależnym od prezydenta albo od jakiejkolwiek partii politycznej - dodał marszałek Sejmu.

Czarzasty ocenił, że w sprawie wybranych sędziów TK prezydent się "zagalopował". Jego zdaniem Karol Nawrocki "gubi się" w momentach, gdy sytuacja dla kraju i panującej w nim demokracji jest trudna.

Jak podsumował marszałek Sejmu, sędziowie wjechali na teren Trybunału i teraz pora na ich działania. - Wierzę w ich normalność, wierzę w ich skuteczność i wierzę w to, że Trybunał Konstytucyjny znowu stanie się poważnym ciałem w ramach instytucji państwa polskiego - powiedział.

Dopytywany później przez dziennikarzy zaznaczył, że większość sejmowa nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego w takim stanie, w jakim funkcjonował dotychczas, a co za tym idzie także orzeczeń podjętych przez TK we wcześniejszym składzie.

Ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Maciej Berek złożył w środę w Sejmie ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. O tym, że dojdzie do wydarzenia, jeszcze przed oficjalną zapowiedzią poinformował Polsat News.

Ceremonię rozpoczęto odczytaniem uchwały Sejmu przez marszałka Włodzimierza Czarzastego. Następnie Berek wyjaśnił zgromadzonym, że ślubowanie jest konieczne do objęcia stanowiska.

- Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie - powiedział. Jednak prezydenta Karola Nawrockiego na uroczystości nie było.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Berek, były minister ds. nadzoru nad polityką rządu, został wybrany przez Sejm na stanowisko sędziego TK 4 września. Kancelaria Prezydenta podkreślała, że jej zdaniem nie spełnia on wymogów formalnych.

Wcześniej prezydent nie odebrał ślubowania czterech innych prawników wybranych w marcu na sędziów Trybunału. Ci również złożyli ślubowanie w Sejmie "wobec prezydenta". W konsekwencji środowisko prezydenta uznało to za działanie bezprawne i niewiążące. Prezes TK Bogdan Święczkowski odmówił dopuszczenia sędziów do orzekania.

Komisja Wenecka w opublikowanym we wtorek opinii uznała, że prezydent powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Organ doradczy Rady Europy przekazał, że w przypadku zaniechania ze strony Nawrockiego sędziowie mogą złożyć przysięgę bez jego obecności, w formie przewidzianej przez prawo i skierowanej do głowy państwa.



