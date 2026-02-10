Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - przewidująca wybór sędziowskich członków Rady przez wszystkich sędziów - znajduje się u Karola Nawrockiego od 4 lutego. Prezydent ma 21 dni na decyzję w jej sprawie.

- Jeśli nie doczekam się na podpis prezydenta pod ustawą o KRS, wydam w przeciągu dwóch dni obwieszczenie o rozpoczęciu procedury wyboru członków KRS - ogłosił we wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Zaznaczył, że "nie jest to dobre prawo w oparciu o które wyda to obwieszczenie, ale prawo obowiązujące". - Istnieje szansa poprawienia tego prawa. Ustawa leży u pana prezydenta - mówił Czarzasty.

Spór wokół KRS. Marszałek Sejmu zapowiada kroki

Marszałek Sejmu przed wtorkowym posiedzeniem apelował do sędziów, aby wzięli udział w wyłanianiu członków Krajowej Rady Sądownictwa.

- Jestem zmuszony do tego, aby w przeciągu dwóch dni podpisać stosowne obwieszczenie według starego prawa, jeżeli pan prezydent Karol Nawrocki nie podpisze nowego, które wyeliminuje te skandaliczne decyzje o unieważnieniu wyroków, o których mówiłem - zauważył Czarzasty.

Stwierdził, że "będzie zmuszony podpisać obwieszczenie według starego prawa, z którym się nie zgadza, ale prawo jest prawem". - Jeśli w tym czasie prezydent podpisze ustawę, to będziemy zmieniali procedurę. Nie widzę tu problemu - dodał marszałek Sejmu.

"Plan B" na wypadek weta prezydenta. Żurek wyjaśnia

W poniedziałek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że w przypadku jeśli prezydent zawetuje nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, zostanie podjęta próba, aby sędziów do nowej Rady wybrać oddolnie przez środowisko sędziowskie w ramach "starej ustawy" o KRS.

Szef resortu tłumaczył, że "plan B" na wypadek sprzeciwu prezydenta polega na tym, że "musimy procedować na starej ustawie". Jak wyjaśnił, aby mógł powstać nowy KRS na podstawie obecnie obowiązującej ustawy, "musimy spróbować oddolnie wybrać tych piętnastu sędziów przez środowisko sędziowskie".

Żurek dodał, że wówczas parlament miałby zatwierdzić nowych sędziów, nie wybierać. - Parlament, czyli większość demokratyczna, która dzisiaj rządzi, musiałaby zatwierdzić tę grupę. Nie dokonywać wyboru, bo jak dokona wyboru, to popełni ten grzech, który kiedyś popełnił PiS i to będzie zakwestionowane - stwierdził szef MS.

