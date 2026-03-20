W skrócie Prezydent Karol Nawrocki zwleka z odebraniem ślubowania od sześciorga sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego.

Pałac Prezydencki podnosi zarzuty, dotyczące naruszenia regulaminu Sejmu w trakcie wyboru sędziów, w tym skrócenia terminów oraz nieprzedstawienia jednej z kandydatur.

Koalicja rządząca oraz przedstawiciele rządu krytykują brak przyjęcia ślubowania sędziów TK i sugerują możliwość złożenia go przed Sejmem, Senatem lub marszałkiem Sejmu.

Mija tydzień odkąd Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki nadal nie odebrał od nich ślubowania.

Członkowie koalicji rządzącej przyznają, że nie rozumieją tej decyzji, nazywają to "grą na czas" i celowym przeciąganiem.

Spór wokół wyboru sędziów do TK

- Nie oczekuję, że prezydent będzie to robił z uśmiechem na twarzy i wielką satysfakcją. Może odebrać ślubowanie i się nie cieszyć, to nie jest problem. To jest jego obowiązek, a nie wielka strefa komfortu, że ma pewne rzeczy robić lub nie - mówił w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział nawet, że jeśli prezydent ślubowania od wybranych sędziów nie przyjmie, to mogą oni złożyć ślubowanie przed Sejmem i Senatem lub marszałkiem Sejmu.

To oznacza kolejne, dodatkowe zamieszanie wokół i tak skomplikowanej sytuacji w Trybunale. Co wobec tych zapowiedzi planuje Pałac Prezydencki?

Na razie nic nie wskazuje na to, by prezydent chciał się spieszyć z przyjmowaniem ślubowania. Zwłaszcza, że - jak mówią nam jego współpracownicy - koalicja rządząca dała doskonały pretekst, aby się od tego wstrzymać. - Koalicja, upierając się, że od strony prawnej i proceduralnej wszystko jest w porządku, bardzo nam pomaga - przyznają nasi rozmówcy z Pałacu.

Pałac zarzuca marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu naruszenie regulaminu Sejmu podczas wyboru sześciu sędziów.

- Istnieją daleko idące wątpliwości i zastrzeżenia, co do sposobu procedowania przez Sejm, jeżeli chodzi o wybór członków TK - mówił na konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Podkreślał, że nie zachowano terminów zgłaszania kandydatów oraz "terminu pomiędzy doręczeniem posłom dokumentów, dotyczących kandydatur a przeprowadzeniem głosowania". Oprócz tego, jak mówił, "naruszono również standardy rzetelności proceduralnej przez nieprzedstawienie posłom jednej ze zgłoszonych kandydatur".

- To są krytyczne błędy proceduralne - ocenił Bogucki, który zwrócił się formalnie do Włodzimierza Czarzastego z listą pytań w tej sprawie, zastrzegając jednocześnie, że "w zależności od wyjaśnienia tych zasadniczych kwestii pan prezydent będzie podejmował dalsze działania w tej sprawie".

Spór o TK. Pałac ma wątpliwości, wysyła pytania do Czarzastego

Oprócz kwestii samej procedury wyboru tych sześciorga sędziów, Bogucki prosi też o uzasadnienie tego, dlaczego rząd zwlekał tak długo z powołaniem sędziów, to jest rok i trzy miesiące od powstania pierwszego wakatu. "Pan prezydent nie znajduje innej odpowiedzi niż paraliżowanie przez rząd i koalicję rządzącą działalności Trybunału Konstytucyjnego i intencjonalne niszczenie tego konstytucyjnego organu" - pisze minister Bogucki w piśmie do marszałka Czarzastego.

- Przepatrzyliśmy wszystkie rzeczy, punkt po punkcie, kawałek po kawałku. Wszystkie uwagi szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego są nieprawdziwe - odpowiedział w rozmowie z dziennikarzami marszałek Włodzimierz Czarzasty, zarzucając prezydentowi celową grę na czas i odwlekanie procedury. - Oczekuję, proszę, bo nie chcę być arogancki, o szybkie decyzje. Uważam, że szybkie decyzje powinny zapaść, a widzę grę prezydenta wokół tej sprawy. Żeby była jasność, nie ma żadnego uchybienia w procedurze, jeśli chodzi o powołania sędziów - zapewniał Czarzasty.

Pałac oczekuje jednak na formalne i pisemne odpowiedzi ze strony Sejmu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, zapytany przez Interię o to, co zamierza prezydent, także wprost nawiązuje do "poważnych wątpliwości co do trybu wyboru sędziów TK przez Sejm".

- Zgodnie z tym, co mówił w poniedziałek na konferencji prasowej minister Zbigniew Bogucki, są poważne wątpliwości co do trybu wyboru sędziów TK przez Sejm. Czekamy na odpowiedź na pismo, skierowane przez szefa Kancelarii Prezydenta RP do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego - przekazał nam Rafał Leśkiewicz.

O tym, jak wyglądała sama procedura wyboru sędziów i czego dotyczą wątpliwości co do poprawności jej przeprowadzenia, opowiadał niedawno w Polsat News wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Podkreślał, że marszałek Włodzimierz Czarzasty skrócił regulaminowy termin analizy kandydatur, wykorzystując zgiełk panujący na sali. - Nie zdawałem sobie sprawy, że marszałek w ogólnym sejmowym zgiełku odczytał formułę, mającą, zdaniem marszałka, (...) skrócić termin regulaminowy analizy kandydatur - powiedział Bosak. - Zgodnie z regulaminem Sejmu (kandydatury) powinny być zgłoszone na tydzień przed wyborem, ale w nadzwyczajnych sytuacjach Sejm może skrócić termin - opisywał, dodając, że w tej kwestii "pewnie będziemy mieli poważny spór prawny".

Mimo wątpliwości Bosak stwierdził, że prezydent powinien przyjąć ślubowania ze względu na to, że sędziowie zostali wyłonieni przez Sejm.

Co zrobi prezydent w sprawie Trybunału?

Pałac Prezydencki patrzy jednak na całą sprawę inaczej. Jak słyszymy, mając podkładkę prawną, nie zamierza się spieszyć z zaprzysiężeniem nowych sędziów.

- W sytuacji złamania prawa prezydent, jako legalista, nie może podejmować żadnych działań. Przecież jeśli przyjmie ślubowanie od wadliwie wybranych sędziów, to tylko powiększy chaos w Trybunale, bo ich wybór będzie można w przyszłości kwestionować - wyjaśnia nam współpracownik prezydenta.

- Marszałek Czarzasty sam dał nam argumenty za tym, aby prezydent wstrzymał się z zaprzysiężeniem sędziów. Gdyby koalicja naprawdę chciała postawić prezydenta w trudnej sytuacji, to powinna przeprowadzić całą procedurę raz jeszcze, aby nie było wobec niej żadnych wątpliwości. Wtedy prezydent nie miałby wyjścia i musiał przyjąć ślubowanie. Ale już widać, że rząd z zapowiedziami Żurka o składaniu ślubowania przed Sejmem zamiast prezydentem, pójdzie w eskalację - tłumaczy nasz rozmówca, nie kryjąc, że z czysto politycznego punktu widzenia dla Pałacu jest to wygodna sytuacja.

Kamila Baranowska

