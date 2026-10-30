W skrócie Włodzimierz Czarzasty skrytykował Jarosława Kaczyńskiego za sugestie dotyczące możliwego wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

Jarosław Kaczyński w Krynicy sugerował, że Polska powinna podjąć rokowania o warunkach wyjścia z UE, jeśli inne metody naprawy Wspólnoty zawiodą.

Marszałek Sejmu ocenił wypowiedź lidera PiS jako działanie przeciwko interesom Polski i narodowi oraz zapytał retorycznie o utratę rozsądku.

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Włodzimierz Czarzasty na platformie X skomentował słowa Jarosława Kaczyńskiego które padły w Krynicy i dotyczyły możliwego wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

"Kaczyński, Braun i Nawrocki chcą wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. To działanie przeciw Polsce i narodowi" - napisał marszałek Sejmu, dołączając nagranie ze swoim komentarzem.

Marszałek Sejmu przypomniał, że wcześniej cenił prezesa PiS za to, że po przegranych wyborach oddawał władzę, a podczas rządów nie dążył do wyprowadzenia Polski z UE.

- Czy pan stracił rozsądek i rozum? Co to za wypowiedź, że Polska potencjalnie powinna wyjść z Unii Europejskiej? - pytał Czarzasty.

Lider Nowej Lewicy zwrócił uwagę na położenie Polski i jej sąsiedztwo z państwami należącymi do Wspólnoty.

- Na północy Unia Europejska, na południu Unia Europejska, na zachodzie Unia Europejska. Chce pan z tego wyjść? Do Putina, który jest mordercą? - mówił, odnosząc się do konsekwencji ewentualnego opuszczenia Unii.

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Czarzasty odpowiada Kaczyńskiemu. "Można kłócić się, ale nie zgłupieć"

Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że członkostwo w UE przyniosło Polsce wymierne korzyści. Wskazywał na rozwój miast i infrastruktury, a także możliwości podróżowania oraz studiowania za granicą.

- Powinniśmy być z tego dumni, z pracy naszego narodu oraz z tego, jak wyglądają polskie miasta, jak wygląda polska infrastruktura - tłumaczył.

Przypomniał też o układzie z Schengen, który umożliwia swobodne przemieszczanie się między państwami. - Czy pan o tym zapomniał? Czy panu po prostu ten Braun już w głowie wszystko pozmieniał? - zwrócił się do Kaczyńskiego.

Marszałek Sejmu podkreślił, że polityczne spory nie powinny prowadzić do podważania podstawowych interesów państwa. - Można kłócić się w polityce, ale nie można zgłupieć - stwierdził.

Jarosław Kaczyński mówił o Unii Europejskiej. "Wszystko zaczyna się od rokowań"

W środę w Krynicy Jarosław Kaczyński mówił o obecnej sytuacji i przyszłości Unii Europejskiej. Polityk wspomniał o kilku metodach, które jego zdaniem pozwoliłby wprowadzić zmiany we Wspólnocie.

Kaczyński wśród wspomnianych metod wymienił między innymi oddziaływanie na opinię publiczną, nowy traktat z opóźnionym okresem wejścia w życie czy tzw. metodę twardą i ryzykowną. W tym kontekście dodał, że "w końcowych przepisach Traktatu o Unii Europejskiej, a później także i w tych o funkcjonowaniu UE, są przepisy mówiące o tym, na jakich zasadach państwo może wyjść z UE".

- To wszystko zaczyna się od rokowań i po prostu trzeba zacząć te rokowania. Twarda metoda, ryzykowna, ale jest naprawdę tak źle, tak bardzo źle, że warto zastosować i taką metodę, jeśli by te inne nie dały rezultatu - powiedział.

W reakcji na wypowiedź prezesa PiS Donald Tusk stwierdził na platformie X: "Jarosław Kaczyński ogłosił, iż Polska powinna zacząć rokowania o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej".



