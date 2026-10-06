Czarzasty ogłasza narodową debatę w Sejmie. "Pamiętamy rzeczy skandaliczne"

Karol Płatek

Karol Płatek

Długie kolejki, ogromne zarobki lekarzy i medycy wykazujący aktywność w kilku szpitalach jednocześnie. Włodzimierz Czarzasty zapowiada, że 30 października w Sejmie zbierze się około 400 przedstawicieli środowiska medycznego i pacjentów. Narodowa debata o zdrowiu ma przynieść długoterminowe rozwiązania dla tych i innych problemów polskiego systemu ochrony zdrowia.

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Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Sejmie oraz logo Narodowego Funduszu Zdrowia.
Włodzimierz Czarzasty zapowiada debatę o ochronie zdrowia (zdj. ilustracyjne)Polsat News/Mateusz Grochocki/East NewsEast News

W skrócie

  • Włodzimierz Czarzasty ogłosił organizację narodowej debaty o zdrowiu, która ma zgromadzić około 400 przedstawicieli środowiska medycznego i pacjentów.
  • Podczas debaty mają być omawiane kwestie kolejek do świadczeń, wynagrodzeń lekarzy, rejestru aktywności medyków oraz propozycje zmian legislacyjnych.
  • Dyskusja o zarobkach lekarzy nasiliła się po ujawnieniu sprawy Dawida Kacprzyka, który otrzymał wysokie wynagrodzenie pracując w kilku placówkach jednocześnie.
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Marszałek Sejmu poinformował na wtorkowej konferencji prasowej, że zaproszenia na debatę przyjęli m.in. przedstawiciele organizacji pacjenckich, szpitali, izb i związków zawodowych, a także profesorowie i rektorzy uczelni medycznych. Jak przekazał, zarejestrowało się już około 400 osób.

- Chodzi o to, żeby środowiska medyczne i pacjenckie wypracowały długoterminowe rozwiązania w polskim systemie ochrony zdrowia, niezależne od polityki, partii czy układów politycznych - mówił.

Czarzasty zapowiada zmiany w ochronie zdrowia. Pierwsze projekty już są

Debata ma odbyć się w momencie, gdy do Sejmu zaczynają trafiać propozycje zmian dotyczących ochrony zdrowia. Czarzasty poinformował, że pojawiły się już pierwsze projekty ustaw w tej sprawie.

Wśród obszarów, którymi mają zająć się nowe przepisy, wymienił kolejki do świadczeń oraz przypadki ich omijania.

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- Pamiętamy rzeczy skandaliczne, które się działy. Omijanie kolejek i wprowadzanie osób znajomych w te kolejki - powiedział.

Kolejnym tematem mają być wynagrodzenia lekarzy. Czarzasty mówił o ograniczeniach dotyczących pensji i uposażeń medyków. Wśród zapowiadanych rozwiązań znalazły się również kwestie akcyzy i skierowania części wpływów z niej do systemu ochrony zdrowia.

Marszałek Sejmu wskazał także na pomysł stworzenia rejestru aktywności lekarzy.

- Chodzi o to, żeby lekarze w tym samym czasie, o tej samej godzinie, nie dokonywali operacji w trzech szpitalach, bo to zwykle jest niemożliwe - powiedział Czarzasty.

Lewica postuluje o limit wynagrodzeń lekarzy

To nie pierwszy raz, gdy Lewica podnosi temat zmian w systemie ochrony zdrowia. W czerwcu ugrupowanie proponowało m.in. wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń lekarzy, egzekwowanie ewidencji czasu ich pracy oraz przeanalizowanie sposobu wykorzystywania sprzętu medycznego.

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Wówczas Czarzasty zaznaczał, że nie chodzi o kampanię wymierzoną w lekarzy, lecz o rozwiązanie problemów systemowych.

Dyskusja o zarobkach medyków nasiliła się po doniesieniach dotyczących Dawida Kacprzyka, lekarza i ówczesnego radnego KO, który w 2025 roku zarobił około 1,6 mln zł, m.in. pracując w warszawskim Szpitalu Południowym.

Wcześniejsze ustalenia wskazywały, że Kacprzyk łączył pracę w kilku placówkach medycznych, a w czasie wpisanych do grafików dyżurów miał jednocześnie uczestniczyć w sesjach rady dzielnicy oraz występować w mediach.

Po wybuchu sprawy Kacprzyk oddał szpitalowi 500 tys. zł w związku z wystawieniem korekt faktur. Później placówka zwróciła mu pieniądze. Lekarz tłumaczył, że korekty miały charakter tymczasowy i ostrożnościowy na czas prowadzonej weryfikacji.

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