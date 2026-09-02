Czarzasty odpowiada prezydentowi. "Jest pan wprowadzony w błąd albo kłamie"

W skrócie Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że nie ma sejmowej zamrażarki i przedstawił szczegółowe dane dotyczące projektów prezydenckich w Sejmie.

Wśród 23 projektów prezydenckich trzy - jak wskazał Czarzasty - nie będą procedowane ze względu na buble prawne lub brak źródeł finansowania.

Wcześniej prezydent wezwał rządzącą koalicję i marszałka do zajęcia się projektami ustaw, uznawanymi przez Kancelarię Prezydenta za blokowane.

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Włodzimierz Czarzasty poinformował, że w Sejmie znalazły się 23 projekty prezydenckie. Jak wymienił, cztery zostały rozpatrzone, jeden skierowany do pierwszego czytania, dziewięć znajduje się na etapie prac w komisjach, jeden projekt był bezprzedmiotowy, trzy zapowiedział rząd i grupy posłów, a dwa są w konsultacji i opiniowaniu.

W pozostałych trzech - jak wskazał - są buble prawne. - Albo pan jest wprowadzony w błąd, albo pan kłamie - zaznaczył marszałek Sejmu.

Czarzasty o projektach prezydenckich. Trzy buble prawne

Marszałek Sejmu opisywał poszczególne punkty. Przy omawianiu "bubli prawnych" zaznaczył, że posiadające je projekty nie zostaną skierowane pod obrady.

- I jeżeli chciałbym, żeby uśmiech u pana (prezydenta - red.) na twarzy się pojawił, to to jest tak zwana słynna zamrażarka albo weto marszałkowskie - powiedział Czarzasty.

Trzy projekty, które mają zawierać buble prawne, to:

projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych "Safe zero" - marszałek uzasadnił odmowę procedowania "poważnymi wątpliwościami konstytucyjnymi" oraz negatywną opinią - marszałek uzasadnił odmowę procedowania "poważnymi wątpliwościami konstytucyjnymi" oraz negatywną opinią Europejskiego Banku Centralnego

projekt o tzw. przywróceniu prawa do sądu - do którego zgłoszono wątpliwości co do zgodności z konstytucją; uzyskał również negatywną opinię Komisji Weneckiej,

projekt "Tani prąd" - na który ma brakować źródeł finansowania.

- Tak nawiasem - powtórzę argumenty, bo może to do pana (prezydenta - red.) nie dochodzi - ustawa, którą się przedstawia w Sejmie, zarówno idąca z Senatu, jak i od posłów, jak i z rządu, bądź od prezydenta, musi, panie prezydencie, posiadać źródła finansowania - podkreślił Czarzasty.

Prezydenckie ustawy w Sejmie. Czarzasty z komunikatem

Czarzasty poinformował też, że ma informacje, jakie projekty, w tym także prezydenckie, wpłyną do Sejmu w najbliższym czasie.

- W tym momencie jest stosowana następująca procedura: czekamy na te projekty, które są zapowiedziane z różnych źródeł, łączymy je i procedujemy poprzez albo komisję sejmową, albo Sejm.

Prezydent wzywał do opróżnienia sejmowej "zamrażarki"

20 sierpnia prezydent Karol Nawrocki przekazał decyzje w sprawie kolejnych kilku ustaw. Wezwał wówczas do koalicji rządzącej i marszałka Sejmu, aby "wyjęli te projekty z sejmowej zamrażarki". Jak wyjaśniał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki we wpisie na X, to rozwiązania dotyczące "niższych rachunków za prąd, wsparcia rodzin, CPK, rozwoju polskich portów i bezpieczeństwa państwa, które są blokowane przez rządzącą koalicję".

- Blokując debatę nad tymi projektami, większość rządząca nie uderza w prezydenta. Uderza w ludzi (...) - mówił prezydent.

- By ustawa była podpisana, niepotrzebna jest boska interwencja, jak to ostatnio sugerowano na Radzie Ministrów. Tu wystarczy dobre prawo, bez niemądrych wrzutek, służące obywatelom państwa polskiego - stwierdził Nawrocki.



