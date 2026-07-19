Czarzasty o wyborach, wbija szpilę Zandbergowi. "Przemienić się z Adrianka"
- Największa siła lewicy będzie wtedy, kiedy pójdzie do wyborów skonsolidowana - powiedział lider Nowej Lewicy. Włodzimierz Czarzasty zadeklarował, że jego marzeniem jest wspólny start z partią Razem i Joanną Senyszyn. Jednocześnie wbił liderowi Razem szpilę. - Jeżeli Adrian chciałby się z Adrianka przemienić w poważnego Adriana, to my go zapraszamy do realizacji - mówił.
W skrócie
- Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że lewica powinna pójść do wyborów w 2027 roku jako zjednoczony blok, obejmujący także partię Razem.
- Czarzasty wskazał osiągnięcia Nowej Lewicy, takie jak renta wdowia, budowa mieszkań na wynajem oraz realizacja programów Aktywny Rodzic i in vitro.
- - Jeżeli Adrian chciałby się z Adrianka przemienić w poważnego Adriana, to my go zapraszamy do realizacji - mówił Czarzasty, zwracając się do lidera partii Razem Adriana Zandberga.
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Włodzimierz Czarzasty pytany był podczas niedzielnego briefingu w Olsztynie o możliwość przedwyborczej współpracy z Partią Razem.
- Uważamy, że największa siła lewicy będzie wtedy, kiedy pójdzie do wyborów skonsolidowana - odpowiedział.
Jednocześnie marszałek Sejmu zastrzegł, że to wyłącznie jego osobista opinia, ewentualne decyzje będą należeć do partii i klubu parlamentarnego.
- Moim marzeniem jest konsolidacja lewicy, jeżeli chodzi o wybory, czyli pójście również z Partią Razem, z panią profesor Joanną Senyszyn. Uważamy, że ludzie o podobnych poglądach powinni walczyć o tych ludzi, którzy myślą podobnie do nas - stwierdził.
"Lewica dowiozła". Czarzasty wskazał osiągnięcia Nowej Lewicy
Marszałek zaznaczył, że w sprawie Partii Razem ma wątpliwości, czy zechce ona pójść z Nową Lewicą. Powiedział, że dziwi go, w jaki sposób parlamentarzyści Partii Razem głosowali w sprawach uchylenia immunitetu Sławomira Mentzena czy zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.
- Potencjalnie Ziobro jest złodziejem, potencjalnie ma zresztą w tej chwili postawione zarzuty. Zandberg go bronił w tej sprawie. Dziwi nas sojusz Partii Razem z Konfederacją i z PiS. To jest taki sojusz, w który my na pewno byśmy nie wchodzili - powiedział marszałek Sejmu.
Mówiąc o zrealizowanych obietnicach wyborczych i osiągnięciach Nowej Lewicy Czarzasty wymienił m.in. wprowadzenie renty wdowiej, budowę mieszkań na wynajem, programy Aktywny Rodzic i in vitro czy reformę Państwowej Inspekcji Pracy.
Czarzasty określił je jako rzeczy, które "lewica dowiozła", dodając, że - jego zdaniem - trójka posłów Adriana Zandberga "nie dowiozła niczego".
Czarzasty o Zandbergu: My go zapraszamy do realizacji
- Łatwo jest krytykować, ale jeżeli Adrian chciałby się z Adrianka przemienić w poważnego Adriana, to my go zapraszamy do realizacji. Zrobiliśmy 18 ustaw, możemy z Partią Razem zrobić jeszcze 10. Jestem za konsolidacją, ale wszyscy muszą do tego chyba dojrzeć. My do tego dojrzeliśmy - powiedział marszałek Sejmu.
Czarzasty i inni politycy Nowej Lewicy w weekend spotykali się z mieszkańcami woj. warmińsko-mazurskiego - w sobotę byli w Szczytnie i Giżycku, w niedzielę odwiedzają Olsztyn i Elbląg.
To część letniej kampanii pod hasłem "Lewica Dowozi". Jej przewodnim hasłem jest: "Najpierw ludzie, potem ludzie, zawsze ludzie".
Włodzimierz Czarzasty już wcześniej sugerował, że chciałby iść do wyborów wraz z Razem i partią Joanny Senyszyn.
- Myślę, że pan marszałek Czarzasty wybrał już swojego koalicjanta jakiś czas temu i tym koalicjantem jest Donald Tusk - stwierdził pod koniec czerwca Adrian Zandberg na antenie Polsat News, odpowiadając marszałkowi.