Czarzasty konsultował się z MSZ w sprawie Trumpa? Dziennikarka ujawnia
Włodzimierz Czarzasty konsultował swoje stanowisko z MSZ w sprawie odmowy poparcia kandydatury Donalda Trumpa do pokojowego Nobla - powiedziała Dorota Gawryluk w Polsat News w programie "Kalejdoskop Wydarzeń". Ujawniła też nowe informacje na temat zwołania tajnego posiedzenia Sejmu, którego domaga się PiS w sprawie kontaktów marszałka Czarzastego. Ten ma mieć w sprawie plan.
W skrócie
- Włodzimierz Czarzasty miał konsultować stanowisko dotyczące propozycji Pokojowej Nagrody Nobla dla Donalda Trumpa z MSZ.
- Podczas programu Polsat News omawiano wpływ wypowiedzi Czarzastego na relacje polsko-amerykańskie i bezpieczeństwo kraju.
- Prawo i Sprawiedliwość zażądało tajnego posiedzenia Sejmu w związku z doniesieniami o kontaktach marszałka. Czarzasty ma mieć w tej sprawie plan - opisywała Gawryluk.
Dorota Gawryluk informację na temat konsultacji Włodzimierza Czarzastego z MSZ podała podczas rozmowy z Janem Wróblem w trakcie programu "Kalejdoskop Wydarzeń" na antenie Polsat News.
Dziennikarze zastanawiali się nad wpływem wypowiedzi polityka Lewicy na relacje ze Stanami Zjednoczonymi oraz bezpieczeństwo naszego kraju - w kontekście awantury, która wybuchła na linii z ambasadorem USA w Polsce.
Jak poinformowała Gawryluk, marszałek zasięgnął opinii resortu dyplomacji przed zajęciem stanowiska w sprawie Nagrody Nobla dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Włodzimierz Czarzasty konsultował się z MSZ? W tle Nagroda Nobla dla Donalda Trumpa
Gawryluk nie ujawniła, z kim dokładnie w MSZ rozmawiał Czarzasty, podkreśliła jednak, że marszałek "konsultował całą wypowiedź". Dziennikarka zwróciła także uwagę, że polityk czytał swoją wypowiedź podczas poniedziałkowego oświadczenia.
Marszałek Sejmu stwierdził wtedy, iż nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Donaldowi Trumpowi, bo - jak ocenił - amerykański przywódca na nią nie zasługuje. Swoją odmowę tłumaczył tym, że prezydent Trump "reprezentuje politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną".
W trakcie programu "Kalejdoskop Wydarzeń" poruszono także drugi z powiązanych z Włodzimierzem Czarzastym wątków, o którym głośno było w zeszłym tygodniu. Mowa o doniesieniach o jego znajomości z rosyjską businesswoman z Petersburga Swietłaną Czestnych.
PiS chce tajnego posiedzenia Sejmu. Co zrobi Czarzasty? Gawryluk ujawnia
Prezydent Karol Nawrocki zwołał na środę pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z jego tematów mają być właśnie kontakty marszałka. Sam polityk Lewicy zaprzecza, jakoby miał sobie coś do zarzucenia.
W tej sprawie Czarzasty zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie agendy RBN o "wyjaśnienie charakteru kontaktów prezydenta ze środowiskami pseudokibiców" oraz "wyjaśnienie przeszłej pracy prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot".
W związku z doniesieniami na temat Czarzastego Prawo i Sprawiedliwość zażądało zwołania tajnego posiedzenia Sejmu.
Jak ujawniła Dorota Gawryluk, marszałek może być gotowy przystać na tę prośbę. W kontrze ma zaproponować jednak, aby debata dotyczyła też wspomnianych wyżej kontaktów głowy państwa.
Jarosław Kaczyński opuścił szpital
Gawryluk w programie zwróciła także uwagę na sytuację Jarosława Kaczyńskiego, który, zgodnie z wcześniejszymi informacjami Polsat News, w piątek przed południem opuścił szpital.
"Pan prezes Jarosław Kaczyński opuścił dzisiaj szpital w związku z zakończonym leczeniem po przebytej chorobie. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi pozostanie jeszcze przez najbliższe dni w domu" - napisał Bochenek w piątkowym wpisie.
Dziennikarka zasugerowała, że po wyjściu prezesa PiS ze szpitala "będzie się działo", jako że polityk miał sporo czasu na przemyślenie pewnych kwestii. Nie ujawniła jednak szczegółów "planu Kaczyńskiego".