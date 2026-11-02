W skrócie Włodzimierz Czarzasty złoży zawiadomienie do prokuratury przeciwko Rafałowi Ziemkiewiczowi, który skierował do Macieja Berka groźbę.

Marszałek Sejmu skrytykował postawę prezydenta Karola Nawrockiego podczas wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym, zarzucając mu nieskuteczność oraz stosowanie siły fizycznej.

Lewica odmówiła udziału w spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim, argumentując, że głowa państwa stała się stroną sporu politycznego, a nie bezstronnym arbitrem.

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Marszałek Sejmu, komentując sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego, stwierdził, że "patronat tej brutalnej koalicji, Karol Nawrocki, wie, że jeżeli TK zacznie działać zgodnie z prawem, to powie mu, że prezydent nie jest królem i że ogranicza go Konstytucja".

- Wpisują się w te słowa medialnych sojuszników prezydenta, na przykład pana Rafała Ziemkiewicza skierowane do sędziego Macieja Berka, cytuję, "będziesz wisiał" - powiedział Czarzasty. - Państwo polskie nie może pozostawić takich słów bez reakcji. W związku z tym składam na pana Ziemkiewicza doniesienie do prokuratury - wyjaśnił marszałek Sejmu.

Chodzi o wpis Rafała Ziemkiewicza z 31 października 2026 r., skierowany do Macieja Berka. Publicysta zareagował w ten sposób na opublikowany przez Berka film dokumentujący piątkowe wydarzenia w siedzibie TK z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.

Ziemkiewicz odpowiedział mu krótko: "Będziesz wisiał". Czarzasty, poruszając tę kwestię, zwrócił się także do Karola Nawrockiego, pytając, dlaczego pozostawił zachowanie Ziemkiewicza bez reakcji.

Spór o TK. Czarzasty: Prezydent okazał się nieskuteczny

Czarzasty ocenił, że "brunatna koalicja walczy o władzę, a nie o wartości".

- W związku z tym prezydent zrobił to, co potrafi: Postanowił wejść z buta, przepychać się, użyć siły fizycznej wobec kobiety i krzyczeć na korytarzu. Ostatecznie jednak posiedział w nocy w Trybunale ze swoimi kolegami i wyszedł. Okazał się nieskuteczny - stwierdził.

Żenujące obrazki z sobotniej nocy zostaną z nim na zawsze. Nie są powodem do chwały ani dla niego, ani dla Polski, którą powinien godnie reprezentować - ocenił Włodzimierz Czarzasty na konferencji prasowej w Sejmie.

Wcześniej, odnosząc się do wieloletniego sporu o funkcjonowanie Trybunału, marszałek Sejmu stwierdził, że "jesteśmy o krok od przywrócenia TK obywatelom".

- Zaczęło się tu, w Sejmie, od złożenia ślubowania przez wspaniałych sędziów. Wybitni i odważni prawnicy wzięli sprawy w swoje ręce. Skutecznie, a ta skuteczność w polityce codziennej oraz działaniu poszczególnych instytucji jest ważna. Zaufajmy prawu i tym wybitnym i odważnym sędziom - apelował.

Czarzasty wspomniał też o działaniach organu, które były w jego ocenie nieprawidłowe. Jego zdaniem Trybunał "ma prawo uchylać przepisy krzywdzące prawa i wolności obywatelskie, prawa człowieka, w tym prawa kobiet do aborcji".

- Może zmieniać swoje wcześniejsze decyzje. Jako marszałek Sejmu mam prawo, zgodnie z art. 191 Konstytucji, do skargi konstytucyjnej do TK. Moi poprzednicy nie korzystali z tego uprawnienia. Ja będę - zapowiedział.

Marszałek Sejmu o Nawrockim: Nie negocjuje się z agresorem, nawet jeśli jest bokserem

Czarzasty wspomniał też o nieobecności Lewicy na spotkaniu z Karolem Nawrockim.

- Pan prezydent spotkał się wczoraj z różnymi siłami politycznymi, usiłując odgrywać rolę arbitra, ale arbitrem nie może być strona, jego twórca. Arbitrem tu może być tylko prawo - stwierdził, dodając, że "nie negocjuje się z agresorem, tym bardziej bezradnym agresorem, nawet jeśli jest bokserem".

- Dlatego ani ja, ani Lewica nie spotkaliśmy się w tej sprawie z panem prezydentem - podkreślił.



