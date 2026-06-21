Czarzasty deklarował w sprawie wyborów. Krótka odpowiedź Zandberga

W skrócie Adrian Zandberg wyraził opinię, że Włodzimierz Czarzasty już wcześniej wybrał Donalda Tuska jako swojego koalicjanta, a Partia Razem prowadzi własną działalność polityczną.

Zandberg podkreślił, że Partia Razem przygotowuje się do samodzielnego startu w wyborach 2027, koncentrując się na budowaniu alternatywy społecznej i demokratycznej.

Włodzimierz Czarzasty publicznie zaproponował wspólny start w wyborach Adrianowi Zandbergowi i Joannie Senyszyn, wskazując konsolidację lewicy jako rozsądne rozwiązanie.

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Adrian Zandberg odniósł się na antenie Polsat News do propozycji Włodzimierza Czarzastego, dotyczącej wspólnego startu w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Jak ocenił, marszałek Sejmu "wybrał już swojego koalicjanta". - Tym koalicjantem jest Donald Tusk - wyjaśnił.

- Pan marszałek Czarzasty robi w Sejmie to, co mu każe Donald Tusk. W Sejmie pana marszałka Czarzastego są mrożone projekty ustaw Partii Razem. Nowa Lewica od dawna, konsekwentnie głosuje przeciwko praktycznie wszystkim inicjatywom, które Partia Razem zgłasza. No więc bardzo grzecznie i równie konsekwentnie postępuje w ślad za Donaldem Tuskiem - mówił Adrian Zandberg.

Wybory parlamentarne 2027. Zandberg odniósł się do propozycji Czarzastego

Polityk ocenił przy tym, że Włodzimierz Czarzasty powinien pójść w wyborach w 2027 roku "z tym, kogo sobie wybrał jakiś czas temu". - To nie może być tak, że jak chodzi o stołki, to się jest w rządzie, a jak się robi nieprzyjemnie, bądź wychodzi jakaś afera korupcyjna, to nagle się zaczyna rozglądać i udawać, że się w tym rządzie nie jest - kontynuował.

Adrian Zandberg jednocześnie zachęcił marszałka Sejmu, aby "był konsekwentny" w swoich działaniach. - My w Razem robimy swoje - podkreślił.

Polityk zapewnił, że jego partia pracuje obecnie nad tym, aby samodzielnie zbudować "społeczną, demokratyczną alternatywę dla tego rządu". - Nie może być tak, że Polacy będą mieli do wyboru z jednej strony ekipę, która teraz rządzi - ekipę od saloników VIP - a z drugiej strony PiS z Konfederacją. Polska naprawdę zasługuje na lepszy wybór - wyjaśnił.

Zandberg zwrócił również uwagę, że marszałek Sejmu znany jest z tego, że "stosuje taką taktykę, którą sam nazywa zalewaniem miłością". - Są to po prostu takie zakłamane deklaracje, które nie mają pokrycia w faktach - powiedział.

- My przygotowujemy się do samodzielnego startu we wszystkich okręgach wyborczych i przygotowujemy do tego, żeby była realna zmiana, bo to, czego nas nauczyło doświadczenie z 2023 roku, to tego, że większość parlamentarna musi zależeć od klubu Partii Razem, żeby była jakakolwiek zmiana - dodał.

Czarzasty zaproponował Senyszyn i Zandbergowi wspólny start w wyborach. "Byłoby rozsądnie"

Włodzimierz Czarzasty w niedzielę w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" ogłosił, że chciałby, aby "lewica się konsolidowała i żeby w najbliższych wyborach poszła razem".

- Chciałbym pójść razem z panem Zandbergiem, chciałbym pójść razem z panią Senyszyn. Uważam, że w Polsce konsolidacja lewicy przed wyborami i wspólna lista w wyborach są rozsądne dla kraju - ocenił.

Włodzimierz Czarzasty odniósł się jednocześnie do różnic politycznych między nim a Adrianem Zandbergiem. - Łączy nas 95 proc. poglądów, 5 proc. to jest różnica w podejściu do rządu. Ja uważam, że w tym rządzie Lewica przeprowadziła bardzo wiele ustaw, z których jesteśmy bardzo zadowoleni - wyjaśnił.

- Pan Zandberg uważa, że te rząd, głównie ze względu na Koalicję Obywatelską, jest złym rządem - dodał.





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