W skrócie Włodzimierz Czarzasty złożył do KRRiT wniosek o ukaranie Telewizji Republika w związku z materiałami, dotyczącymi sobotniego ataku terrorystycznego w Krakowie.

Marszałek Sejmu zarzucił stacji naruszenie przepisów prawa prasowego, wskazując na propagowanie działań sprzecznych z polską racją stanu oraz podważanie autorytetu policji.

Małopolska policja zdementowała relację Tomasza Sakiewicza, potwierdzając, że funkcjonariusze rozpoczęli interwencję 23 sekundy po zgłoszeniu zdarzenia.

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Włodzimierz Czarzasty, otwiera się w nowym oknie zwrócił się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o wszczęcie postępowania w sprawie Telewizji Republika i nałożenie na stację kary pieniężnej. Chodzi o materiały dotyczące sobotniego ataku w Krakowie.

"Zwróciłem się do KRRiT z wnioskiem o ukaranie Republiki. Wszyscy wiedzą za co" - napisał we wtorek marszałek na platformie X. Do wpisu dołączył kopię pisma, skierowanego do przewodniczącej KRRiT Agnieszki Glapiak, otwiera się w nowym oknie.

W dokumencie Czarzasty zwrócił się o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej na nadawcę Telewizja Republika

"Zwracam się o wszczęcie postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na nadawcę Telewizja Republika S.A. z powodu naruszenia obowiązków, wynikających m.in. z art. 18 ustawy" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przywołanym przepisem audycje telewizyjne nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, polską racją stanu, a także postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym.

Nie mogą również sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu.

Pismo do KRRiT. Czarzasty wskazuje zamach w Krakowie

W uzasadnieniu marszałek Sejmu odniósł się do materiałów publikowanych przez Telewizję Republika w ostatnich dniach. Jak napisał, prezentowane w nich treści dotyczyły wydarzeń związanych z zamachem terrorystycznym w Krakowie.

Zdaniem Czarzastego część przekazów naruszała dobre imię funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Marszałek wezwał KRRiT do "niezwłocznego podjęcia działań wyznaczonych przez konstytucyjne i ustawowe ramy jej działalności".

W piśmie przypomniał również o ustrojowej roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Powołał się na art. 213 Konstytucji RP, zgodnie z którym organ ten sprawuje kontrolę nad działalnością nadawców w interesie publicznym.

Czarzasty zaznaczył, że wiąże się to z obowiązkiem reagowania na przypadki naruszania przepisów. Wskazał przy tym na konieczność przeciwdziałania praktykom podważającym rzetelną weryfikację informacji oraz godzącym w konstytucyjne wartości i zasady, takie jak poszanowanie godności oraz prawdy.

Zamach w Krakowie. Tomasz Sakiewicz o rzekomej nieobecności policjantów

Redaktor naczelny Telewizji Republika prowadził relację z miejsca sobotniego zamachu. Na tle pracy służb ratunkowych stwierdził, że nie widzi funkcjonariuszy. Jak powiedział na antenie, "wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy".

Kiedy jeden z przechodniów zareagował na wypowiedź Sakiewicza słowami: "Co za bzdury pan gada?", ten oznajmił, że "nie widać ani jednego policjanta, widać za to bardzo agresywnych ludzi". Za jego plecami znajdował się w tej chwili policjant.

Relacja redaktora wywołała stanowczą krytykę; stoi również w sprzeczności z komunikatami służb.

"Dementujemy informacje o późnej reakcji policji. Funkcjonariusze rozpoczęli interwencję NATYCHMIAST. Pierwszy patrol rozpoczął działania już 23 sekundy po zgłoszeniu" - przekazała małopolska policja.

"2 minuty i 3 sekundy. To czas od momentu podjęcia przez pierwszy patrol policji pościgu do wydarzeń na ulicy Dietla" - wskazują służby w kolejnym wpisie.

Relację Republiki skomentowała rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

"Dzisiejszy materiał RepublikaTV to kompromitacja i całkowity upadek standardów oraz jakichkolwiek wartości. Nie byliście i nie jesteście dziennikarzami. Bo to, co robicie, to nie dziennikarstwo, to propaganda w najobrzydliwszym wydaniu. Teza, że nie było policjantów na początku tragedii, bądź było ich za mało, jest wierutnym kłamstwem" - napisała przedstawicielka resortu.



